Pravna vojna tudi za nadzorni svet

Nadzorniki RTV Slovenija so na seji izmed sebe izvolili novega predsednika, in sicer Danila Tomšiča, ki sodi v kvoto SD. Prejšnji, Andrej Grah Whatmough, ki sodi v kvoto SMC, je aprila namreč zasedel mesto generalnega direktorja RTV Slovenija in v tej vlogi so zdaj nadzorniki od njega zahtevali poročanje. Sprejeli so namreč sklepe, s katerim mu nalagajo takojšnje poročanje o zakonitosti njegovih dejanj in o gospodarnosti poslovanja zavoda.Sprejeti sklepi se po besedah Tomšiča nanaša tudi na njegovo razrešitev direktorice Televizije Slovenija Natalije Gorščak brez soglasja programskega sveta.



Tako kot glede sklica seje programskega seje, ki je potekala sredi poletja, pa tudi glede tokratnega sklica nadzornega sveta obstajajo pravne dileme, saj naj bi namestnik predsednika sveta Borut Rončević, ki sodi v kvoto SDS, že sklical sejo, a šele za konec september. Štirje svetniki pa so zahtevali takojšen sklic in v kolikor njihova zahteva skladno s poslovnikom ni sprejeta v roku enega tedna, lahko predlagatelji sami skličejo sejo nadzornega sveta in predlagajo dnevni red. »Svetniki, ki smo bili prisotni smo s svojo prisotnostjo – in to večinsko – izrazili mnenje, da je bila seja sklicana legitimno in legalno ter tako tudi izvedena,« je dejal Tomšič in pojasnil tudi, da je generalni direktor že na samo sejo prišel z mnenjem Odvetniške družbe Čeferin in partnerji, da sklic ni bil zakonit, in kot so ga razumeli bo pri tem mnenju vztrajal tudi naprej.



»Množica sklepov in kratki roki izvedbe kažejo na to, da nadzorniki ne želijo vodstvu RTV Slovenija, ki je svoj mandat nastopilo pred komaj 4 meseci, omogočiti pravočasno pripravo programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta za prihodnje leto, prav tako bo pravni zaplet onemogočil reševanje finančne situacije javnega zavoda, ki ima po veljavnem finančnem načrtu ob koncu leta predvideno skoraj 10 milijonsko izgubo,« pa so sporočili z RTV Slovenija, kjer izpostavjajo, da so po mnenju družbe Čeferin vsi sklepi tega srečanja neobstoječi in neveljavni, saj ne predstavljajo sklepov nadzornega sveta.



Na seji je bilo sicer prisotnih šest članic in članov od skupno 11 nadzornikov.

