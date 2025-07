Golobu najbolj lojalen minister je prestal drugo interpelacijo

Druga interpelacija zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ki jo je tokrat vložila Nova Slovenija s pomočjo nepovezanih poslancev iz stranke Demokrati, pričakovano ni uspela. Zavrnil je vse očitke iz interpelacije, v koalicijskih vrstah pa je tokrat zbral celo več podpore kot ob prvi interpelaciji iz začetka letošnjega leta.

Predlagatelji interpelacije so notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju očitali neustrezen odziv ob aferi izkoriščanja tujih delavcev. Vida Čadonič Špelič (NSi) je spomnila na majsko razkritje afere izkoriščanja tujih delavcev, v središču katere se je znašel kobariški gostinec Aleš Hvala, ki naj bi izkoriščal in preprodajal filipinske delavce. Hvala je tudi sošolec in prijatelj ministra Poklukarja ter nekdanjega šefa policije Senada Jušića, poleg tega pa tudi brat vodje kabineta ministra Poklukarja.

»Gre za resen sum, da je prišlo do sistemskega prikrivanja trgovine z ljudmi in posledično politične odgovornosti ministra Poklukarja in vrha policije,« je povedala Vida Čadonič Špelič.

Poslanka NSi je vladi očitala, da je od začetka mandata uspelo razgraditi policijo, kar pa je po njeno izvirni greh, da danes Slovenija ni več tako varna država, kot je bila ob prevzemu funkcije te vlade. Ob tem je parafrazirala Poklukarjeve besede, da je varnostne romantike konec, in dodala, da to vsi, ki živijo predvsem na Dolenjskem, že dolgo vedo.

Jutri na tnalu ministrica za kulturo Asta Vrečko je dočakala že svojo drugo interpelacijo. Potem ko je leta 2023 upravičevala svojo odločitev, da združi Muzej slovenske osamosvojitve z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, se tokrat med drugim sooča z očitki o protizakonitih izplačilih iz proračuna (nakazilo prešernove nagrade Svetlani Makarovič), nepravilnosti pri izbiri nadomestne lokacije SNG Drama Ljubljana in vlaganju škodljivih zakonov. Interpelacija prihaja na krilih uspešnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. A.P.

Vida Čadonič Špelič je opozorila tudi na razpad centra za varovanje in zaščito (CVZ). »Reorganizacija je način, kako se bodo rešili vseh kadrov, ki so kritični ali morda preveč strokovni«. »Posledica politizacije policije se torej kaže na vsakem koraku. Vi ste žal bolj izvrševalec želja predsednika vlade, zato se včasih vprašam, ali vas res tako malo spoštuje, da vas vedno znova pošilja v ogenj, da ste si zaslužili že drugo interpelacijo?« je poslanka NSi izzvala Poklukarja.

Nepovezana poslanka iz vrst Demokratov Eva Irgl pa je dodala, da kot minister ne obvladuje svojega položaja. Opozorila je na zaskrbljujočo varnostno situacijo, pa tudi na kadrovsko podhranjenost policije, ki da je kritična: »V zadnjih dveh letih je policijo zapustilo skoraj 10 odstotkov vseh policistov, patrulje so pogosto v nepopolni sestavi, teren pa nadomeščajo študenti in pomožni policisti. To neposredno vpliva na občutek varnosti prebivalcev in sprašujem vas, ali se vam zdi to sprejemljivo«.

Minister za notranje zadeve je v svoji obrambi zagotovil, da je v obeh mandatih vedno deloval transparentno, zakonito, odgovorno, predano in lojalno. Ob tem so se mu poslanci opozicije posmehovali, da je preveč lojalen predsedniku vlade Golobu. Očitki s strani predlagateljev po njegovem temeljijo na posplošenih trditvah in so brez jasnih dokazov.

Minister Poklukar je prestal drugo interpelacijo. Trdi, da objektivni varnostni indikatorji kažejo dobro in stabilno varnostno sliko Slovenije. Tokrat sta ga podprli tudi obe manjši koalicijski stranki.

Glede preiskave sumov trgovine z ljudmi je dejal, da postopek vodi pristojno državno tožilstvo in da je zadeva v fazi predkazenskega postopka, priznal pa je, da Aleša Hvalo pozna. Poklukar je tudi odločno zavrnil očitke predlagateljev o poslabšanju varnosti v državi, saj da objektivni varnostni indikatorji kažejo dobro in stabilno varnostno sliko Slovenije. Zagotovil je, da se reorganizacija CVZ izvaja premišljeno in v skladu z določbami zakona o javnih uslužbencih

Notranji minister je tudi kategorično zavrnil očitek predlagateljev, da policija ne obvladuje varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji, kjer živi romsko prebivalstvo: »Ta očitek enostavno ne drži in je žaljiv do vseh policistk in policistov, ki dan in noč opravljajo svoje naloge na tem območju«.

V razpravi so bili poleg predlagateljev aktivni tudi poslanci iz največje opozicijske stranke SDS, kakor poslanci Svobode, ki so branili ministra iz svojih vrst. Poslanci iz obeh manjših koalicijskih stranke SD in Levice so tokrat za razliko prve interpelacije, ko so bili vzdržani, glasovali proti interpelaciji.