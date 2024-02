Voda z gnojevko dosegla Postojnsko jamo, a obilne padavine preprečile najhujše

Voda z gnojevko, ki se je v nedeljo razlila na kmetiji pri Postojni, je v petek zvečer dosegla Postojnsko jamo, so pa obilne padavine po pojasnilih poveljnika regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandija Curka onesnaženje razredčile. V vodarni Malni težav ni in je voda pitna, velja pa prepoved uporabe vode iz zasebnih vrtin in vodnjakov.

Črpališče Malni ni onesnaženo, stroka težav niti ne pričakuje, je za STA pojasnil Curk. »Velja pa še vedno prepoved uživanja vode za ljudi in živali iz zasebnih vodnih vrtin in vodnjakov, ki se napajajo prek podtalnice, za vse krajevne skupnosti, ki ležijo ob nabrežju Pivke in potoka Korotan,«je poudaril.

Mrtve ribe po razlitju gnojnice v potok Korotan blizu Postojne. FOTO: Sandi Curk

Po Curkovih pojasnilih je sicer onesnažena voda v petek okoli 19. ure dosegla Postojnsko jamo, a so obilne padavine med 19. in 21. uro pripomogle k temu, da se je razmerje med onesnaženo in rečno vodo še bolj pomaknilo v korist rečne.

Po njegovih pojasnilih so meritve pokazale, da je pri izviru potoka Korotan vsebnost kisika 9,49 miligrama na liter vode, v Nanoščici 9,53 miligrama kisika na liter vode in v Pivki 9,99 miligrama. »Vsi parametri kažejo, da se kisik v vodi povečuje, kar omogoča življenje v vodnem svetu,« je dejal Curk.

Janez Mulec z Inštituta za raziskovanje krasa v znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti je medtem danes meritve opravil v Planinski jami na izviru reke Unice, je dodal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko. Po Curkovih besedah je zaznal, da je prvi vodni val v jamskem sistemu prišel do Planinske jame, pri čemer je pri kalni vodi zaznal vonj po gnojnici. »Pomemben je podatek, da je v jamo vstopil ob 12.30 in izstopil ob 14.30, saj je lahko že čez eno uro drugače,« je še pojasnil Curk.