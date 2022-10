Vodenje Teša prevzema Viktor Vračar

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je danes Viktorju Vračarju potrdil sporazumno prenehanje funkcije generalnega direktorja družbe HSE in soglašal z njegovim imenovanjem za generalnega direktorja Termoelektrarne Šoštanj (Teš). , je objavil HSE.

Vračar, ki je bil za generalnega direktorja HSE imenovan 3. novembra 2020, pred tem pa je bil od 1. maja 2019 član poslovodstva HSE, se je odzval vabilu h kandidaturi za generalnega direktorja Teša, so zapisali v objavi.

»V slovenski termoelektrarni, ki zagotavlja tretjino vse slovenske proizvodnje električne energije, ga čakajo veliki izzivi pri zagotavljanju varnega in zanesljivega obratovanja energetske lokacije Teš in s tem oskrbe slovenskega gospodarstva in gospodinjstev z električno energijo. Družbo Teš dobro pozna, kot tudi ključne naloge na poti t. i. zelenega prehoda družbe Teš in celotne regije,« so navedli.

Nadzorni svet HSE bo nemudoma začel aktivnosti za imenovanje novega generalnega direktorja družbe HSE, so sporočili.

Glavni favorit za vodenje HSE naj bi bil po pisanju časnika Finance Tomaž Štokelj, ki je zdaj zaposlen v Gen-I.

Vračar, ki je tudi predsednik nadzornikov Teša, bo na čelu termoelektrarne nasledil Matjaža Voduška, ki je z mesta generalnega direktorja Teša odstopil v ponedeljek. Kot je dejal, je odstop osebne narave, ostalih zadev pa ne komentira.

Vodušek je odstopil po tistem, ko so Teš začasno, od 15. oktobra do 2. novembra, z možnostjo podaljšanja do 30. novembra, izklopili iz omrežja, in sicer da bi premog, katerega dobava je zaradi težav Premogovnika Velenje zmanjšana, privarčevali za zimske mesece, ko bo uvoz elektrike predvidoma dražji, kot je trenutno.

V Premogovniku Velenje je po julijskem stebrnem udaru minuli teden prišlo do dodatnih težav pri pridobivanju premoga, in sicer je prišlo do geomehanske deformacije odkopne plošče, na kateri bi morali po načrtih premog začeti pridobivati v drugi polovici novembra. V HSE so STA povedali, da zaradi sanacije letos te plošče ne bo mogoče vključiti v proizvodni proces, kar pomeni približno sedem odstotkov izpada proizvodnje premoga glede na letni plan.

Kot so v HSE zapisali v današnjem sporočilu, so bili v HSE in njegovi skupini v času Vračarjevega vodenja izvedeni številni projekti, med drugim usmeritev v gradnjo novih proizvodnih kapacitet na področju obnovljivih virov energije z izgradnjo največje sončne elektrarne v Sloveniji, Prapretno, razširitev dejavnosti z vstopom na drobnoprodajni trg s pridružitvijo družb ECE in Energija plus skupini HSE, začetki postopkov za prestrukturiranje Šaleške regije v skladu z načeli pravičnega prehoda, zaključek arbitraže z dobaviteljem opreme za blok šest v Tešu in prilagoditev poslovnega modela izredni volatilnosti na energetskih trgih.

Novembra bo prišlo do spremembe v vodstvu še ene družbe iz skupine HSE. Dravske elektrarne Maribor (DEM) 1. novembra prehajajo na enočlansko poslovodstvo, generalni direktor družbe bo postal zdajšnji direktor Damjan Seme, sedanji generalni direktor Aleksander Brunčko pa bo ostal zaposlen v družbi, so v sredo sporočili iz DEM.