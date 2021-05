Vodenje začasno v roke Rafaelu Viltužniku

Policijska uprava Maribor je danes dobila novo vodstvo. Zdaj že nekdanji direktor Aleksander Thaler je zaradi organizacijskih potreb in zagotavljanja večje učinkovitosti dela institucije dobil nove zadolžitve v vodstvu Generalne policijske uprave, vodenje uprave pa je začasno prevzel njegov dosedanji pomočnik Rafael Viltužnik.



Kot so še zapisali na spletni strani policije, bo Thaler »svoje bogate vodstvene in operativne izkušnje kot policijski svetnik s svetovanjem generalnemu direktorju policije implementiral v ustreznih sistemskih rešitvah v policiji«.



Viltužnik bo mariborsko Policijsko upravo vodil do imenovanja novega direktorja uprave po pooblastilu generalnega direktorja policije.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: