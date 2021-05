Voditelji EU v Portu o okrevanju po pandemiji covida-19

07.32 Voditelji EU danes na neformalnem srečanju v Portu



Po petkovem socialnem vrhu EU bo danes v portugalskem Portu potekalo neformalno srečanje voditeljev EU, ki se po več mesecih znova sestajajo v živo. Podprli naj bi uresničevanje socialnih načel za okrevanje po pandemiji covida-19 in o tem sprejeli izjavo. Na srečanju voditeljev EU in Indije bodo govorili o krepitvi trgovinskega sodelovanja.



Voditelji sedemindvajseterice, med njimi premier Janez Janša, bodo na dopoldanskem srečanju govorili o izvajanju evropskega stebra socialnih pravic na ravni EU in nacionalni ravni. Poudarek bo na ustvarjanju novih delovnih mest in izboljšanju njihove kakovosti, spopadanju z revščino in socialno izključenostjo. Govorili bodo tudi o tem, kako podpreti vse, ki jih je prizadela kriza zaradi pandemije covida-19. Ob tem naj bi sprejeli tudi izjavo, ki določa vizijo ambicioznega digitalnega, zelenega in poštenega prehoda za Evropo. Vrh bi moral potekati v živo, a indijskega premierja Narendre Modija zaradi pandemije covida-19 ne bo v Porto. Indija je trenutno največje žarišče pandemije, kjer dnevno potrdijo že več kot 400.000 okužb, doslej pa je umrlo več kot 230.000 ljudi.



00.00 Vlada razrahljala omejitve v gostinstvu in turizmu



Vlada je včeraj na dopisni seji še nekoliko razrahljala koronske omejitve v gostinstvu in turizmu. V gostinskih lokalih bodo lahko od ponedeljka gostom po vsej državi postregli tudi v notranjih prostorih. Pri tem bo pogoj, da imajo zaposleni in gostje potrdilo, da so covid-19 preboleli, da so cepljeni ali da so testirani. V zaprtih javnih prostorih, v katerih se ponuja in prodaja blago in storitve, bo po novem dovoljena ena stranka na 20 kvadratnih metrov površine, ne več ena stranka na 30 kvadratnih metrov.



Namestitvenim obratom z več kot 60 sobami bo dovoljeno ponujati do polovico vseh sob, tistim manjšim pa še naprej do 30. Trenutno za vse obrate velja omejitev na 30 sob. Ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot je dovoljeno ne glede na njihovo število v obratu, saj se apartmajske enote razumejo kot zaprt mehurček.

