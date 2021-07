Vodja WHO Kitajsko poziva k preglednosti in sodelovanju glede izvora covida-19

07.40 Tajska z rekordnim primerom okužb

Wuhanski inštitu za virologijo. FOTO: Hector Retamal/AFP

Na Tajskem so v zadnjem dnevu zabeležili 9.692 novih okužb s koronavirusom, od začetka pandemije pa do 381.907. Trenutno se država spoprijema z najhujšim valom okužb doslej, navaja Guardian. Poročali so o 76 novih smrtnih primerih bolnikov s covidom-19, s čimer se je skupno število smrtnih žrtev povečalo na 3.099.Vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)je priznal, da je prezgodaj, da bi izključili morebitno povezavo med pandemijo covida-19 z uhajanjem iz laboratorija ter ob tem dejal, da Kitajsko prosi, da pri tem, ko znanstveniki iščejo izvor koronavirusa, bolj pregledna, piše britanski Guardian. Generalni direktor WHO je v redkem odmiku od običajnega spoštovanja do vplivnih oziroma močnih držav članic dejal, da je dostop do surovih podatkov mednarodne skupine, ki je v začetku leta odpotovala na Kitajsko, da bi raziskala vir covida-19 velik izziv. Prvo žarišče virusa je bil v kitajskem mestu Wuhan. Tedros je tako novinarjem dejal, da zdravstvena organizacija OZN s sedežem v Ženevi »zahteva, da je Kitajska pregledna, odprta in da sodeluje, zlasti glede informacij in surovih podatkov o prvih dneh pandemije.«WHO je sicer včeraj posvarila pred novimi, skrb vzbujajočimi različicami novega koronavirusa, ki bi utegnile še otežiti obvladovanje pandemije. »Pandemija še zdaleč ni končana,« je WHO zapisala v izjavi po sredinem srečanju strokovnjakov o razmerah po svetu. Predsednik strokovnega odbora WHO je priznal, da so trendi skrb vzbujajoči. Leto in pol po prvi zaznavi virusa ga še vedno lovimo, je dejal. V tem trenutku prevladujejo štiri različice, alfa, beta, gama in delta. Slednja, ki so jo najprej zaznali v Indiji, se širi še zlasti hitro. Vendar pa strokovnjaki WHO svarijo, da najhuje še ni mimo, saj je zelo verjetno, da se bodo pojavile nove in morda bolj nevarne različice virusa, kar bo nadzor pandemije še otežilo.Premier Janez Janša je včeraj napovedal ukinitev brezplačnega testiranja, saj da le to nadomešča izpolnjevanje pogojev PCT. Ostalo pa bo brezplačno testiranje za tiste, ki kažejo znake okužbe. Slovenijo je brezplačno testiranje doslej stalo prek 60 milijonov evrov. »Tisti, ki je odgovoren ne bo več plačeval za tistega, ki ni odgovoren,« je pribil. Pogoje za odločitev o tem bo vlada prepustila stroki.