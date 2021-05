Vse ameriške sledi vodijo na wuhanski inštitut za virologijo

Tudi vodilni ameriški strokovnjak za nalezljive bolezni dr. Anthony Fauci ni več prepričan, da se je virus sars-cov-2 razvil v naravi, in je zahteval preiskave. Če so se prej mnogi posmehovali govorjenju republikanskega predsednika Donalda Trumpa o »kitajskem virusu«, zdaj ameriški diplomatski in obveščevalni viri domnevajo zgodnja obolenja raziskovalcev z wuhanskega inštituta za virologijo za covidom-19.



Trije raziskovalci z wuhanskega­ inštituta, kjer so med drugim razi­skovali viruse netopirjev, so že novembra 2019 poiskali zdravniško pomoč, so v časopisu Wall Street Journal navedli ameriške obveščevalne vire. V Pekingu so šele decembra priznali obolenja za covidom-19 in še tedaj govorili le o okužbah na wuhanski tržnici. Američani so zdaj navedli podatke, da so raziskovalci z bližnjega inštituta za virologijo obiskovali zdravnike, kar je v nasprotju z uradno kitajsko različico dogodkov. State Department prejšnje republikanske administracije je že proti koncu Trumpovega mandata poročal o verjetnih zgodnjih obolenjih raziskovalcev z wuhanskega inštituta za virologijo, zdaj tudi v demokratski Beli hiši govorijo o resnih vprašanjih o zgodnjih dneh pandemije, vključno z vprašanjem o izvoru.



Še pred Faucijem je možnost pobega virusa iz laboratorija omenila direktorica ameriških centrov za nadzor nad boleznimi in preventivo (CDC) dr. Rochelle Walensky. Za zdravstvene oblasti demokratske administracije je teorija, da covid-19 izvira z wuhanskega inštituta za virologijo, še vedno le ena od možnosti. Še naprej prevladuje zamisel o naravnem izvoru novega koronavirusa, čeprav so kritiki opozorili, da tega v Pekingu še niso prepričljivo dokazali. Tudi kitajsko obnašanje po izbruhu pandemije kaže znamenja prikrivanja, do konca januarja namreč niso priznali prenosa s človeka na človeka. Pri tem jim je stala ob strani Svetovna zdravstvena organizacija in Trump je zato ZDA umaknil iz te institucije.

Ofenziva republikancev se stopnjuje

Pod predsednikom Joejem Bidnom so se ZDA vrnile pod okrilje organizacije s sedežem v Ženevi, morda tudi zaradi večjega vpliva na njihove preiskave. Če v prihodnjem poročilu WTO o pandemiji ne bodo zapisani dvomi o vlogi Kitajske, je v ZDA pričakovati še večjo ofenzivo republikanske stranke za razkritje ozadja. Konservativna opozicija je v predstavniškem domu objavila posredne dokaze, da novi koronavirus izvira z wuhanskega inštituta, visoke zdravstvene funkcionarje s Faucijem na čelu pa so obtožili sofinanciranja tamkajšnjih virusnih raziskav. Ta je v kongresu zanikal vpletenost v raziskave, pri katerih virus spremenijo z dodajanjem značilnosti drugega virusa. Republikanci so zahtevali nova pričevanja, med drugimi bi radi izprašali nadrejenega Fauciju, dr. Francisa Collinsa z državnih inštitutov za zdravje (NIH).



Največje republikanske kritike so vendarle rezervirane za kitajski komunistični režim, ki noče sodelovati pri neodvisnih preiskavah. Te je nedavno v pismu reviji Science Magazine zahtevala tudi skupina vidnih znanstvenikov s severnokarolinskim profesorjem dr. Ralphom Baricom vred, ki je sodeloval z vodilno kitajsko raziskovalko virusov netopirjev dr. Shi Zhengli. Znanstvenica deluje na wuhanskem inštitutu za virologijo, ameriške kritike pa zdaj najbolj zanimajo tamkajšnje raziskave o pridobivanju virusnih funkcij. Po prepričanju kritikov kitajske oblasti še niso dokazale teorije o običajnem živalskem izvoru, brez razkritja ozadij pa se bojijo novih pandemij čudnega izvora in velike smrtnosti.



Prejšnji direktor CDC dr. Robert Redfield je razglabljal o drugačnosti novega koronavirusa v primerjavi z drugimi, tudi zaradi učinkovitega prenosa na človeka. »Živalski virusi običajno ne vstopijo tako v človeško vrsto.« Ameriški diplomati so leta 2017 poročali o »nevarnem raziskovanju« koronavirusov na wuhanskem inštitutu brez nujnih varnostnih protokolov ter s tveganjem nenamernih izbruhov pandemije. Zagovorniki največjih teorij zarote pa ne izključujejo namernih, potem ko je Trump z določitvijo visokih kazenskih carin na kitajske izdelke radikalno spremenil številne meddržavne in druge procese.



Republikanci vsaj uradno še niso tako daleč, preizprašujejo pa številne nasvete nekaterih vodilnih znanstvenikov in demokratskih politikov med spopadanjem s pandemijo. Najbolj na udaru sta nekdanja zvezda boja proti pandemiji in guverner zvezne države New York Andrew Cuomo, ki ga zaradi vračanja ostarelih bolnikov v domove za starejše in takšnega širjenja pandemije krivijo za na tisoče smrti, ter guvernerka Michigana Gretchen Whitmer, ki se mora poleg tega opravičevati zaradi nespoštovanja lastnih omejitev.

