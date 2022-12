Vodstvo ZD Ljubljana o reševanju nastalih kadrovskih težav

Zaradi nepredvidenih dogodkov in večjega števila bolniških odsotnosti zaposlenih so pacienti ambulant zdravstvenega varstva odraslih v ZD Moste - Polje od torka, 29. novembra 2022, začasno preusmerjeni v ZD Fužine, kjer pa kadra že tako primanjkuje.

Nova organizacija dela bo predvidoma trajala do konca decembra 2022, v ZD Fužine pa je preusmerjenih 11.000 pacientov. Za paciente, ki so ostali brez osebnega zdravnika v enoti Moste - Polje ali je le-ta bolniško odsoten, so v ZD Fužine organizirane dve akutni in kronična ambulanta.

Kljub zagotovilom, da bodo z združevanjem lažje zagotovili dostopnost do zdravstvenih storitev, pa ljudje tožijo, da telefoni zvonijo v prazno.

Danes sta reševanje nastale situacije predstavila strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič in predstojnik enote Moste - Polje Igor Krunić.

Slednji je dejal, da je situacija zelo zahtevna, zato prosi tudi za solidarnost pacientov z drugimi pacienti. Vsi bodo prišli na vrsto, a nekateri žal kasneje, odvisno od njihovega zdravstvenega stanja.

Zagotovljeno imajo telefonsko triažo, deluje triažna točka, odprti so tudi vsi maili zdravnikov, ki so odsotni, organizirano imajo administrativno ambulanto ... V ZD Fužine pomagajo tudi drugi zdravniki, sodni zdravniki, upokojena zdravnica, specializanti, študenti višjih letnikov medicine, prihajajo pa tudi zdravniki iz drugih zavodov. Če bo potrebno, bodo delali tudi nadurno delo. Pomagajo si z vsemi razpoložljivimi resursi.

Letos je iz ZD Ljubljana odšlo 23 zdravnikov, razlog je večinoma preobremenitev.

Osem zdravnic v ZD Moste - Polje presega glavarinski količnik od 20 do 80 odstotkov. »Zdravnico, ki ima 33 let delovne dobe, smo v soboto poklicali z dopusta. Tako ne bo šlo več naprej,« je dejal Krunić.

Službo za odnose z javnostjo v ljubljanskem zdravstvenem domu smo vprašali, zakaj na današnji izjavi ne bo direktorice ZD Ljubljana Antonije Poplas Susič in ali je morda do zdaj dobila kakršenkoli namig, da kader odhaja, izgoreva itd. tudi zaradi njenega načina vodenja. Zaupali so nam, da je direktorica odsotna in da strokovne zadeve komentira strokovna direktorica. Ljubljanski župan Zoran Janković je o Poplas Susičevi pred dnevi dejal, da imamo odlično direktorico zdravstvenega doma, ki je bila tudi evropska zdravnica leta »in v detajle ve, kako se stvarem streže«.

Na spletni strani ZD Moste - Polje je navedenih 12 zdravnikov, od katerih sta dve zdravnici prenehali delati na tem delovišču, štirje pa so trenutno odsotni. Če je odsoten en zdravnik, dodatno delo pade na nadomestne. Za zdravnike, ki prenehajo delati v določeni enoti, morajo tam še dve leti zagotavljati nadomestne zdravnike. Posledica tega je tudi izgorelost kadra, ki ostaja.

V ZD Fužine so ostali brez treh družinskih zdravnikov, ki so dali odpoved, še eden pa je na dolgotrajni bolniški. Tam je na voljo le še pet zdravnikov in specializant.