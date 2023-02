Vojaki očitajo vladi zavajanje s podatki o plačah

V nadaljevanju preberite:

V javnem sektorju so vojaki tista poklicna skupina, katere plačni položaj se je, v primerjavi z drugimi, od leta 2015 do zdaj najbolj izboljšal, kaže analiza ministrstva za javno upravo. V sindikatu ministrstva za obrambo (SMO) trdijo, da so ti podatki nepopolni in zavajajoči, pristojno ministrico Sanjo Ajanović Hovnik in predsednika vlade Roberta Goloba so javno pozvali, da jim omogočijo njihovo razlago in preprečijo stigmatizacijo pripadnikov Slovenske vojske.