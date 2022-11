Aktivirali so se tudi nekdanji vikendaši

Za županski stolček v Občini Piran se bo na tokratnih volitvah spopadlo kar 13 kandidatov. Ponovno bo kandidiral dosedanji župan Đenio Zadković (Zveza za Primorsko), v tekmo se bodo med drugim podali direktor Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič (Egon Štibilj in skupina volivcev), dosedanji občinski svetniki Manuela Rojec (Gibanje Svoboda), Andrej Korenika (Andrej Korenika in skupina volivcev), Robert Fakin (Samo Markežič in skupina volivcev), Kristijan Cerovac (Gibanje za občino Piran) in Vojko Jevševar (SDS).

Kot kandidata se bosta preizkusila tudi ljubljanska podjetnika Dušan Olaj (SD), ustanovitelj Duola, in Danilo Milharčič (SLS), uvoznik pijače Red Bull, ki imata stalno prebivališče v piranski občini. Poleg njih pa so kandidaturo za župana vložili še občinski redar Mihael Tomše (Vlado Novoselec in skupina volivcev), obrtnik Onelio Bernetič (Oljka), Zlatka Olah (Stranka slovenskega naroda), znana po borbi zaradi deložacije v Luciji, in podjetnik Martel Antoni Santinni (Državljansko gibanje Resni.ca).

Premalo podpore za pomembnejše projekte

Kandidate za piranski občinski svet je vložilo 16 list. Iztekajoči se mandat župana Đenia Zadkovića je zaznamovalo pomanjkanje podpore za več pomembnejših projektov. Piranski občinski svetniki tako niso podprli protipoplavnega načrta za Piran, za katerega je bilo namenjenih 14 milijonov evrov evropskih sredstev, zaradi zapletov je župan odstopil od gradnje ribiškega pristanišča na Seči, dovolj svetniških glasov ni dobila niti kulturna strategija v okviru kandidature istrskih občin za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Med dosežki mandata pa Zadković izpostavlja dokončanje novega zdravstvenega doma v Luciji, obnovo prireditvenega prostora v nekdanjem skladišču soli Grando, asfaltiranje ceste do Fiese in gradnjo krožišča ob osnovni šoli Cirila Kosmača, sanacijo klifa pod piranskim župniščem in potrditev projekta za prenovo Jernejevega kanala.