Golob: Uredništvo RTV kolaborira s policijskim ministrom

»Ne bom se odzival na pobude političnih nasprotnikov,« je Robert Golob, predsednik Gibanja Svoboda, zavrnil nekatera javna pričakovanja o tem, da razkrije svoje prihodke. Golobova stranka je poleg SDS Janeza Janše pretendent za zmago na državnozborskih volitvah, danes pa se je mudil v Istri in na Krasu. K razkritju dohodnine – bodisi za lansko leto ali pa vsaj za leto prej – ga je, poleg medijev, pozval tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs na enem izmed predvolilnih soočenj.

»Je mogoče minister Hojs pozval svojega šefa (Janeza Janšo, op. p.), da pošlje izvor premoženja? Moja dohodninska napoved je popolnoma identična temu, kar smo že zdavnaj razkrivali v letnih poročilih. Nobene razlike ni. Gre za osebni podatek in mimogrede – gre za zlorabo pooblastil policijskega ministra, s katerim kolaborira uredništvo javne RTV na način, da bi prvi prišel do osebnih podatkov političnega konkurenta. Gre za princip – ker je to policijska država in ne bom dovolil, da se javni servis zlorablja v imenu ene stranke,« je poudaril.

V skladu z znanimi podatki je sicer Golob kot predsednik uprave ponudnika električne energije GEN-I v letu 2020 prejel za 214.000 evrov neto plač in nagrad. Pod aktualno vlado mu v podjetju, ki ga lastniško obvladuje država, niso podaljšali mandata, zato se je podal v politiko.

Ponosen, da je plačila vedno dobival v Sloveniji

Golob se je na vprašanje, ali je prejemal plačilo tudi od povezanih družb z Gen-I v tujini, najprej odzval s smehom. »Če sem na kaj ponosen, sem na to, da sem vsa plačila vedno dobival v Sloveniji in sem zanje plačeval polne davke. Nikoli nisem imel ne računa ne podjetja v tujini. Še manj, da bi od tam dobival kakšen denar,« je zagotovil.

Kako pa komentira tako imenovano »bosansko afero«, več kot deset let star posnetek, ki naj bi ga bremenil, da se je kot predstavnik takratne Istrabenzove družbe pri poslu s hidroelektrarnami na reki Neretvi poskušal okoristiti, četudi je posel nazadnje propadel?

»Gre za izmišljotino, če boste pogledali posnetek do konca, gre za pogovor dveh bosanskih državljanov, ki tuhtata, na kakšen način bi lahko zmanjšala delež Istrabenza, ki je podal vlogo v zvezi s projektom na vlado bosanske federacije. Niti besede ni o kakšnih provizijah, še manj da bi kdo poskušal koga oškodovati. Bosanska politika je bila v enem delu nezadovoljna s tem, da bi Slovenci obdržali večino v projektu. To je to,« je pojasnil Golob.

S predvolilnim avtobusom se je iz Kopra včeraj dopoldne namenil še v Izolo in Piran, kjer naj bi se sestal tudi z ribiči. »Verjetno nam bodo razložili, kako so zadovoljni s tem, kar sedanji predsednik vlade počne za njihovim hrbtom na Hrvaškem. Boste tudi to napisali?« se je poslovil.