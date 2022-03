Golob v Ljubljani tudi proti Mescu, Jasnič v Ilirski Bistrici

Še pred današnjim potrjevanjem programa in kandidatov na svetu stranke, o čemer smo že poročali, je predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob napovedal, da bo bo kandidiral v dveh ljubljanskih okrajih, in sicer Ljubljana Šiška I in Ljubljana Center. Odločitev, kje bo kandidiral je sprejel sam, danes pa jo je potrdil izvršni odbor stranke. V Golobovi domači Novi Gorici bo v obeh volilnih okrajih kandidiral nekdanji župan Matej Arčon. »S tega vidika smo se odločili, da tam, kjer imamo močne kandidate, jih uporabimo z enim samim namenom: da naberemo čim več volilnih glasov za levo sredino. To je naš glavni namen in temu smo podredili vse,« je dejal.

V volilnem okraju Ljubljana Center bo kandidiral tudi koordinator Levice Luka Mesec, kar so v Levici naznanili že na kongresu.

Golob je povedal, da se ne glede kandidatur ne vsebine ni usklajeval s strankami Koalicije ustavnega loka. Dodal pa je, da verjame, da bo debata na projektni osnovi stekla po tem, ko bodo oni predstavili program. Tako program kot celotno listo, kjer bodo zagotovo tudi podpredsednica Urška Klakočar Zupančič, nekdanji rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič, nekdanja poslanka SAB Mirjam Bon Klanjšček, zgodovinar Martin Premk, novinarka Mojca Šetinc Pašek, nekdanji predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel, poslanca Janja Sluga in Jurij Lep ter tudi nekdanji boksar Dejan Zavec, bo sicer predstavili v soboto.

Prav tako v prestolnici, predvidoma v volilnem okraju Ljubljana Šiška II, bo kandidirala tudi Tanja Fajon, predsednica SD, kjer bodo jutri delegati stranke potrjevali kandidatno listo za letošnje državnozborske volitve.

Predsednik Desusa Ljubo Jasnič pa je po svetu stranke, kjer so potrdili kandidatno listo za državnozborske volitve, potrdil naše poročanje, da bo kandidiral v Ilirski Bistrici. Na volitve se stranka podaja s 67 kandidati, kandidatno listo pa bodo v prihodnjem tednu vložili s podpisi volivcev, saj poslanci teh po sporu s stranko niso več pripravljeni niti prispevati. Stranka se na volitve po njegovih besedah podaja z dvignjeno glavo in pokončno hrbtenico. Posameznih kandidatov Jasnič ni želel posebej izpostavljati.