Kaj pravi Robert Golob o prisluhih iz BiH

»Povsem miren sem, saj v življenju nisem vzel niti evra provizije ali podkupnine, vsi moji prihodki so vedno bili javni in vsi davki plačani v Sloveniji, na kar sem še posebno ponosen,« komentira Robert Golob pred pričakovanimi poskusi osebne diskreditacije. Z bližanjem volitev je vse več ugibanj, s čim se bo diskreditacijska mašinerija SDS v zadnjih dneh lotila prvaka Gibanja Svoboda in mu poskušala pred končno odločitvijo volivk in volivcev zbiti visoke javnomnenjske ratinge. S čim naj bi ga napadli najprej? Ob visokih prihodkih bodo očitno obudili tudi zgodbo, nastalo na podlagi obveščevalnega posnetka iz leta 2009. Gre za posle, povezane z gradnjo oziroma pridobitvijo koncesij za hidroelektrarne na Neretvi. Na posnetku so bosansko-hercegovski sogovorniki v neformalnem pogovoru, ki naj bi jih posneli hrvaški obveščevalci, omenjali tudi Goloba in njegova domnevna pričakovanja o desetodstotni proviziji pri teh poslih.