Matjaž Švagan osvojil še osmi mandat

Najmlajšemu med slovenskimi župani z najdaljšim, 28-letnim stažem, Matjažu Švaganu, so Zagorjani in Zagorjanke zaupali še osmi mandat na čelu občine – in to kar s 76,05 odstotka glasov. Nekdaj LDS-ov župan se za zaupanje volivcev že od 2010 poteguje s svojim združenjem za napredek Zasavja Zagorje gre naprej. Za glasove volivcev se je na njej letos med drugim potegoval tudi okoljevarstvenik Uroš Macerl.

Švagan, ki je zmago s svojo ekipo in podporniki ter simpatizerji pričakal na Klančišah nad Zagorjem, v vodenju občine še po 28 letih vidi izziv: »Dosedanje volitve sem v povprečju dobival s 76 odstotki glasov že v prvem krogu. Da po 28 letih še vedno žanjem rezultat nad povprečjem, si štejem v veliko čast, saj so Zagorjani in Zagorjanke s tem dokazali, da mi še vedno zaupajo. Zahvaljujem se jim, da že 28 let skupaj z menoj sledijo poštenosti, razvoju in spoštovanju človeka in narave. To bodo naši postulati do konca mandata in obenem vodilo za devetega.«

Tokrat je imel Švagan v bitki za župansko funkcijo dva tekmeca: neizkušenega levičarja, 22-letnega Tila Šilesa, SLS-ovega inženirja strojništva Boštjana Ocepka in SD-jevega Željka Železnika. Na drugo mesto se je z dobrimi 13 odstotki glasov uvrstil Ocepek. Šiles je bil sicer tudi najmlajši županski kandidat v državi, celih šest desetletij manjši od najstarejšega, 82-letnega Tomaža Ogrina iz Ljubljane.