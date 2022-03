OVSE predlagal misijo za ocenjevanje parlamentarnih volitev

Člani Državne volilne komisije (DVK) so zaradi vojaškega napada Rusije na Ukrajino izglasovali izstop Slovenije iz Združenja evropskih volilnih organov ACEEEO, a na bližajoče se parlamentarne volitve pri nas ta izstop ne bo imel vpliva. Kot so pojasnili na DVK, monitoring oz. opazovanje volitev ni bila naloga združenja, vsaj ne v smislu nadzora. Države članice so se občasno udeležile volitev v kateri izmed drugih držav le z namenom odkrivanja dobrih praks in nabiranja izkušenj.

Vlogo za pridobitev akreditacij za opazovanje aprilskih volitev lahko do vključno 13. aprila vložijo predstavniki domačih in tujih organizacij, ustanov, združenj in društev ter mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem volitev, varstvom človekovih pravic, integritete ali izobraževanja.

»Doslej smo prejeli vlogo mednarodne nevladne organizacije World Peace Volunteers iz Gane in vlogo Roba Thompsona iz Združenega kraljestva. DVK bo o obeh vlogah odločala v četrtek, 24. marca, na 23. seji. Izpostaviti še velja, da smo po nedavnem obisku delegacije OVSE/ODIHR v Sloveniji prejeli njihovo poročilo, v katerem so med drugim zapisali, da priporočajo misijo za ocenjevanje volitev na bližajočih se državnozborskih volitvah. Pričakujemo, da bo to priporočilo tudi upoštevano,« so pojasnili na DVK.

Temeljna dejavnost združenja ACEEEO, ki se je zaradi neenotnega stališča glede prihodnjega statusa Ruske federacije in Republike Belorusije medtem razpustilo, je bila izmenjava stališč, mnenj, predlogov in dobrih praks med državami članicami ter spodbujanje institucionalizacije in profesionalizacije demokratičnih postopkov v regijah, predvsem pa utrjevanje demokracije in demokratičnih vrednot.

Organizacija se je zavzemala za zagotavljanje politične svobode in ugodnega okolja za pravičen politični, gospodarski in družbeni razvoj, za spodbujanje svobodnih, poštenih in preglednih volitev ter splošne in tajne volilne pravice kot najprimernejšega sredstva za vzpostavitev in utrjevanje predstavniške demokracije, so še dodali na DVK.

Parlamentarne volitve bodo potekale 24. aprila. FOTO: Jure Eržen/Delo

Prav zato so vztrajali, da je treba izključiti obe članici, ki teh vrednot ne spoštujeta. Ker združenje izključitve ni izglasovalo, so iz njega protestno izstopile Slovenija, Hrvaška, Poljska, Litva, Kosovo in Albanija. Nekaj držav je glasovalo za zamrznitev članstva Centralnih volilnih komisij spornih držav. Sekretar ACEEEO Zsolt Szolniki je sicer opozoril, da so se nekatere članice umaknile brez posveta, da bi poskusile najti rešitev in da je bila želja agresorja prav razdeliti svet.

Na DVK na to odgovarjajo: »Ruska federacija je z oboroženim napadom na samostojno in neodvisno državo Ukrajino kršila temeljne vrednote ACEEEO. Vojaški napad Rusije in Belorusije na Ukrajino predstavlja zavržno dejanje in hudo kršitev mednarodnega prava. DVK ni želela več sodelovati v združenju, ki ni bilo zmožno sprejeti odločitve o izključitvi, ki je po oceni DVK edina prava.«