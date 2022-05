Pahor in Klakočarjeva verjameta v čimprejšnjo sestavo vlade

Predsednik republike Borut Pahor je dopoldne v predsedniški palači sprejel novo predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, ki so jo poslanci na to funkcijo izvolili na petkovi ustanovni seji devetega sklica državnega zbora. Po končanem srečanju sta podala izjavi za javnost, so sporočili iz urada predsednika republike.

Pahor je predsednici čestital za izvolitev in se priporočil za sodelovanje. »V teh desetih letih sem sodeloval s šestimi predsedniki, ga. Klakočar Zupančič je prva predsednica – na to smo ob njeni izvolitvi še posebej ponosni. V dobro državi in njenih državljanov se priporočam v dobro delovanje obeh institucij; izvršne in zakonodajne oblasti«. Kot je pojasnil predsednik, sta se pogovarjala predvsem o obveznostih v času oblikovanja nove vlade.

V ponedeljek sestanek z vodji poslanskih skupin

V četrtek je predvideno oblikovanje poslanskih skupin, v petek pa jim bo predsednik poslal vabilo za sestanek v ponedeljek, 23. maja. Kot je povedal Pahor, pričakuje, da bo tam videl, da najverjetnejši mandatar Robert Golob uživa večinsko podporo. Takrat bo DZ obvestil, da ima kandidata za predsednica vlade, DZ pa bo vrjetno že prihodnjo sredo odločal o izvolitvi predsednika vlade.

Pahor je še poudaril, da je z vsemi predsedniki DZ doslej sodeloval po istih kriterijih, s čimer je v desetletni karieri predsednika države vzpostavil visoke stopnje zaupanja med seboj. To si želi tudi pri sodelovanju z novo predsednico. »Mislim, da morajo institucije delovati nemoteno, da se morajo obzirno obnašati, biti tudi kritične, ampak z neko zadržanjosto, in spoštovati načelo neodvisnosti.

Klakočar Zupančič: Tukaj smo, da državljanom omogočimo čim lepše življenje

»Veselim se najinega sodelovanja s predsednikom; kolikor sva se uspela spoznati, deliva iste vrednote in sem prepričana v vzajemno sodelovanje. Spoštljivo in odgovorno bova sodelovala v dobrobit državljanov. Tukaj smo zaradi njih: državljank in državljanov oz. vseh, ki živijo v naši državi. Tukaj smo, da jim omogočimo čim lepše življenje,« je povedala predsednica DZ. Kot je dodala, v pravni državi je oblast razdeljena na tri veje, ki se neodvisne in se lahko vzajemno nadzorujejo. »Verjamem, da bomo kmalu dobili novo vlado. Trudili se bomo, da ujamemo napovedan datum – 3. junij – vse pa ni odvisno le od našega dela.«

Urška Klakočar Zupančič, nova predsednica državnega zbora. FOTO: Jure Eržen/Delo

Nova predsednica DZ, 44-letna Klakočar Zupančičeva, je sicer magistrica pravnih znanosti, od leta 2008 je bila sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani. V javnosti je postala znana po tistem, ko je v letu 2020 izrazila svoje nestrinjanje z aktualno vladno politiko, njenim vplivom na sodniško neodvisnost in prekomerno uporabo represije s strani izvršilne veje oblasti. Nato je zapustila sodniške vrste in se zaposlila v lastnem podjetju. Je podpredsednica Gibanja Svoboda.

Funkcija predsednika DZ je sicer po protokolu druga najvišja v državi, takoj za predsednikom republike. Med drugim predstavlja državni zbor, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje zakone in druge akte, ki jih sprejme DZ, ter skrbi za uresničevanje razmerij z državnim svetom, s predsednikom republike, z vlado in drugimi državnimi organi.

Pahor je ob ustanovni seji že napovedal, da s predlogom kandidata za predsednika vlade ne bo po nepotrebnem odlašal, čeprav ima za to na voljo 30 dni po konstituiranju državnega zbora. Ko ga bo Klakočar Zupančičeva obvestila, da so imenovani vsi vodje poslanskih skupin, jih bo povabil na posvet o kandidatu za predsednika vlade. Pričakuje, da bodo posvetovanja najpozneje 23. maja in da bo isti dan ugotovil prepričljivo podporo kandidatu. Predvideva, da bo še isti dan tudi podpisal predlog kandidature za predsednika vlade in jo poslal v DZ.