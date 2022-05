Podpredsednica iz vrst SD, generalni sekretar iz vrst LMŠ

Na petkovi ustanovni seji bodo poslanci poleg potrditve mandatov, sestave mandatno-volilne komisije in glasovanja o novem predsedniku odločali o še vsaj eni podpredsednici državnega zbora, pa tudi o generalnem sekretarju in sestavi posameznih delovnih teles državnega zbora, so se začasni vodje poslanskih skupin dogovorili na kolegiju s trenutnim predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem.

Vse kandidate, ki se bodo potegovali za funkcije, morajo poslanske skupine predlagati do srede, a že zdaj je jasno, da bo za predsednico državnega zbora najbrž izvoljena Urša Klakočar Zupančič, podpredsednica Gibanja Svoboda. V petek pa bo predvidoma imenovana vsaj ena predsednica, in sicer iz vrst SD. Po besedah začasnega vodje poslanske skupine SD Matjaža Hana, ki imena kandidatke SD za podpredsednico DZ še ni želel razkriti, sta možnosti le dve – Meira Hot in Bojana Muršič.

Podpredsedniški mesti pripadata tudi še SDS in Levici, a sta vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec in namestnik vodje poslanske skupine Levice Miha Kordiš po sestanku povedala, da se morajo znotraj svojih poslanskih skupin o kandidatih še pogovoriti. Tako ni nujno, da ju bodo predlagali že do srede.

Začasni vodje so določili tudi že sedežni red, pri čemer so poslanske skupine SDS, NSi, SD in Levica tako rekoč ohranile svoje pozicije. Največja, 41-članska poslanska skupina, pa bo umeščena na sredino dvorane.

Postojnčan Robert Pavšič je po navedbah iz LMŠ srednješolski računalniški izobrazbi dodal komercialno (VI/I) in več let delal na področju komuniciranja. Najprej kot novinar v gospodarsko-politični redakciji, urednik strokovne revije, kasneje pa kot svetovalec za odnose z javnostjo v zasebni agenciji. Leta 2014 vstopil v lokalno politiko in leta 2018 še v nacionalno. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kandidat za generalnega sekretarja je poslanec LMŠ

Na vprašanje, ali se mu zdi nenavadno, da bi to funkcijo prevzel politik, je Zorčič odgovoril, da je funkcija specifična, saj mora generalni sekretar državnega zbora paziti na interese vseh poslanskih skupin, tako opozicije kot koalicije. Spomnil je, da je doslej veljalo nepisano pravilo, da naj bi bili generalni sekretarji čim manj politično izpostavljeni. »Ampak na koncu je to vedno odločitev večine in se vedno presoja delo vsakega generalnega sekretarja,« je dodal.

Da je Pavšič po njihovi oceni neprimerna izbira, pa so bili ostrejši v SDS in NSi. Po Krivčevih besedah bi namreč to mesto v skladu z običajem morala zasesti oseba, ki je vsaj na videz nevtralna. Jožef Horvat, dosedanji vodja poslancev NSi, pa je dejal, da bi mesto generalnega sekretarja moral zasesti človek, ki ga odlikujejo organizacijske in strokovne karakteristike, pričakovali pa da so tudi nekoga »z nekoliko boljšo izobrazbo«.

Funkcijo generalne sekretarke je od leta 2004 opravljala Uršula Zore Tavčar. V državnem zboru je zaposlena od leta 1993.