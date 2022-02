Pri Robertu Golobu ne želijo biti tržnica

V nadaljevanju preberite:

Stranka Roberta Goloba zbira predloge za kandidate za aprilske parlamentarne volitve. Ko bodo imena selekcionirali, jih bodo preverili in s kandidati opravili pogovore. Radi bi namreč oblikovali lojalno kompatibilno ekipo. Nihče si namreč ne želi ponovitve zgodbe SMC. Za koga se ve, da bo zagotovo kandidiral in kdo se jim ponuja kar javno prek družbenih omrežij? Kandidatne liste pa naj bi vložili okoli 20. marca, le nekaj dni pred iztekom roka in začetkom uradne volilne kampanje.