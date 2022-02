SD v volilnem programu tudi o olimpijskih igrah

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so v SD oktobra lani sprejeli osnutek volilnega programa, bo v soboto programska konferenca, najvišji organ stranke med dvema kongresoma, potrjevala njegovo dokončno dopolnjeno različico. »Naslednjo vlado čakajo zahtevne naloge. Potrebovala bo izvedljiv načrt in sposobno ekipo,« je predsednica SD Tanja Fajon pred tem predstavila strankine oglasne plakate »Brez obljub«, s katerimi želijo izpostaviti, da je v politiki obljub dovolj, da štejejo le dejanja. Sami pa trdijo, da imajo za to tudi načrt.