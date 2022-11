Še en poslanec SDS v župansko bitko

Potem ko je Franc Rosec, SDS, že drugič zapored prišel v parlament, bo zdaj kandidiral za župana Šoštanja, kjer se od županovanja poslavlja Darko Menih, SDS. Roscu, ki pravi, da je županovanje bolj konkretno od dela v državnem zboru, bo nasproti stalo pet protikandidatov.

Za župana Šoštanja se borijo še nekdanji poslanec NSi Drago Koren, Boris Goličnik z Listo Borisa Goličnika, Peter Vidmar Gibanja Svoboda, Iztok Kotnik z gibanjem Resni.ca in Andrej Goršek z Listo Aktivni.

Če bi sklepali po zastopanosti v občinskem svetu, imata največ možnosti Rosec in Goličnik, oba sta svetnika, njuni stranki oziroma listi pa sta najmočnejši v občinskem svetu. SDS je s šestimi svetniki v tem mandatu najmočnejša stranka, Goličnikova lista je s štirimi svetniki druga najmočnejša. Rosec je svojo kandidaturo predstavil včeraj, Goličnik v teh dneh vsak dan obiskuje različne lokacije po občini in se pogovarja z občani.

Na vprašanje, zakaj se je sploh odločil za kandidaturo, če je pravkar vnovič postal poslanec, je Rosec odgovoril, da je županovanje »veliko bolj konkretno« in da mu je to bolj pisano na kožo. Zanikal je, da so se tako namesto njega odločili v stranki, a priznal, da je že razmišljal o vrnitvi v gospodarstvo: »Pa je šef rekel, ne, ne, ne, ti boš še počakal. Da me je škoda.«

Poleg Rosca se v župansko tekmo podaja tudi vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, ki kandidira za županjo Šentjurja. Na vprašanje, ali to pomeni, da bežijo iz opozicije, pa Rosec odgovarja: »Ne bežim iz opozicije. V opoziciji sem dosegel največ!« Spomnil je na pet milijonov evrov za sanacijo Ležnja, območja jezer, kjer ležijo nevarni strupeni odpadki: »Sanacija se še ni začela, ker ni bilo volje v širši lokalni skupnosti. Pet milijonov pridobiti, ko si v opoziciji, pridobil sem jih v času Šarčeve vlade, ni zanemarljivo. Da se ne izkoristijo, je škoda.« Dodal je, da je trenutno v proračunu za to le še 10.000 evrov, da pa se bo kot župan takoj lotil tega projekta.

Kandidati sicer še omenjajo nujnost sodelovanja pri prestrukturiranju regije, stanovanja za mlade in skrb za turizem.