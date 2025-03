Število mrtvih v Burmi bi lahko preseglo 10.000 (FOTO)

Potres z magnitudo 7,7, ki je prizadel območje blizu Mandalaya v Burmi, je povzroči eno najhujših naravnih nesreč v regiji v zadnjem stoletju. Potres je po do zdaj znanih podatkih terjal najmanj 1.000 življenj, vendar strokovnjaki iz Ameriškega geološkega zavoda (US Geological Survey) ocenjujejo, da bi lahko število umrlih preseglo 10.000. Moč potresa in bližina epicentra sta povzročila obsežno škodo na infrastrukturi, porušene so bile številne stavbe, kar je še dodatno otežilo reševanje.

Po potresu: pretresljive podobe porušene Burme (FOTO)

Potres ni prizadel le Burme, ampak tudi sosednje države. Po podatkih ameriških geologov je bil to najmočnejši potres, ki je Mjanmar prizadel v več kot stoletju, tresljaji pa so bili dovolj močni, da so močno poškodovali stavbe v Bangkoku, več sto kilometrov stran od epicentra. V Bangkoku na Tajskem je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 6 ljudi - pred tem so mediji poročali od 10 ljudeh.

Kljub hitremu odzivu se Burma sooča z ogromnimi izzivi.FOTO: Patipat Janthong/Reuters

Zrušile so se stavbe, med njimi tudi ena precej visoka, ki je bila še v fazi gradnje. Tamkajšnje oblasti se trudijo rešiti več kot 100 ljudi, ki so ujeti pod ruševinami. V Bankogu so našteli še 26 poškodovanih, 47 pa jih še pogrešajo, večinoma z gradbišča blizu priljubljene tržnice Chatuchak, kjer se je zrušila visoka stavba.

Komunikacijski izpadi in poškodovane ceste otežujejo dostop do najbolj prizadetih območij, kar upočasnjuje reševanje in dostavo nujne pomoči.

Burma je po potresu razglasila izredne razmere v šestih najhuje prizadetih regijah, v eni od glavnih bolnišnic v prestolnici Naypyidaw pa so morali zdravniki zdraviti ranjene na prostem.

FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

Pri reševanju in opravljanju posledic nesreče je na pomoč že priskočila mednarodna skupnost. Kitajska in Indija sta poslali reševalne ekipe in humanitarno pomoč. Združeni narodi so za začetek namenili pet milijonov dolarjev humanitarne pomoči. Evropska unija je za nujno pomoč sprostila 2,5 milijona evrov in aktivirala satelitski sistem Copernicus.

Kitajska bo zagotovila 13,77 milijona dolarjev pomoči, je danes sporočilo njeno veleposlaništvo. Pomoč bo vključevala šotore, odeje, nujne medicinske komplete, hrano, vodo in druge osnovne potrebščine, pri čemer bo prvi del prispel 31. marca, poroča Reuters, sklicujoč se na Facebook stran kitajskega veleposlaništva.

Država, ki je ena izmed najrevnejših v Aziji, ima šibko infrastrukturo, kar otežuje dostop do najbolj prizadetih območij. FOTO: Sai Aung Main/Afp

Kljub hitremu odzivu se Burma sooča z ogromnimi izzivi. Država, ki je ena izmed najrevnejših v Aziji, ima šibko infrastrukturo, kar otežuje dostop do najbolj prizadetih območij. Pomanjkanje ustrezne opreme dodatno otežuje reševalne napore.

Poleg infrastrukturnih težav Mjanmar že več let trpi zaradi državljanske vojne, ki je izbruhnila po vojaškem udaru leta 2021.