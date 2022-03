Vprašljiv še vedno status, ki ga bodo imeli v soočenjih na nacionalki

V stranki Gibanje Svoboda bodo na današnji programski konvenciji predstavili program, s katerim se podajajo na državnozborske volitve. Med programska izhodišča v stranki postavljajo podnebno agendo, zdravstvo in zdravstveno krizo ter izzive medgeneracijskega dialoga. Danes pa bodo znani tudi vsi kandidati, ki bodo kandidirali na listi stranke.

Na kandidatni listi gibanja Roberta Goloba bo sicer 86 kandidatov. Nekdanji novogoriški župan Matej Arčon in Robert Golob bosta kandidirala v dveh okrajih. Častni gost na kongresu je ljubljanski župan Zoran Janković.

Vprašljiv je še vedno status, ki ga bo Gibanje Svoboda imelo v predvolilnih soočenjih na nacionalni televiziji. Andrej Ribič, vodja volilne kampanje, je za Delo povedal, da na to vprašanje še vedno nimajo odgovora. V zvezi s tem jih zanima, kakšen status bo nacionalna RTV hiša dala na primer stranki Aleksandre Pivec Naša dežela, ki ima tri poslance, medtem ko ima Gibanje Svoboda dva.

Zakon o RTV Slovenija določa, da neparlamentarnim strankam pripada tretjina časa, ki ga RTV Slovenija določi za vse politične stranke in kandidate, ki sodelujejo na volitvah. Parlamentarne stranke so torej upravičene do več časa, njihova soočenja pa bodo tokrat na sporedu tudi ob bistveno bolj gledanem terminu, in sicer med 20. in 22. uro, kot soočenja neparlamentarnih strank, ki bodo na sporedu med 17. uro in 18.20.

Ortoped Danijel Bešič Loredan je na kongresu povedal, da se je za politiko odločil, ker je stanje v zdravstvu tako slabo, da gre v politiko in bo poskušal popraviti stvari. Če bo Robert Golob predsednik vlade, ortoped računa na ministrski položaj.

Med nastopajočimi je bil Magnifico, ki je uvodoma dejal, da je prišel, »ker ste obljubili, da boste odstranili ograje na meji. Pojdite na volitve in zmagajte.«

Za poslance bodo pri Gibanju Svoboda med drugimi kandidirali direktorica koprske občinske uprave Tamara Kozlovič, župan občine Tolmin Uroš Brežan, strokovnjak za jedrsko varnost Miroslav Gregorič, novinarka Mojca Šetinc Pašek, izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak, nekdanja poslanka Tamara Vonta, zgodovinar Martin Premk, boksarski prvak Dejan Zavec, nekdanja poslanka SAB Mirjam Bon Klanjšček, nekdanja poslanka SMC, zdaj nepovezana poslanka Janja Sluga ter nekdanji član Desusa Jurij Lep.

Novinarka Mojca Šetinc Pašek je povedala, da bo kandidirala v okraju Ljubljana-Center. Upa, da bo njen volivec tudi nekdanji predsednik države Milan Kučan.