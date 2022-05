Tanja Fajon: Zavedam se, da z rezultatom ne moremo biti zadovoljni

»Zavedam se, da z rezultatom ne moremo biti zadovoljni. Smo pa zadovoljni, da smo zamenjali vlado Janeza Janše,« je povedala predsednica SD Tanja Fajon ob seji predsedstva, na kateri so opravili analizo volitev in govorili o koalicijskih pogajanjih. Dobila je tudi soglasno podporo za nadaljevanje pogajanj, ki so doslej potekala na ravni posameznih vsebinskih sklopov. Kadrovska vprašanja, pa bi lahko odprli jutri, ko se bodo pogajalcem pridružili tudi predsedniki strank.

Fajonova tako danes ni želela govoriti o tem, kateri resor stranko še zanima poleg zunanje politike, pravosodja in gospodarstva. Prav tako ne, kdo so njihovi kandidati oziroma ali bo to Dominika Švarc Pipan, podpredsednica SD, ki so ji posamezniki očitali, da se za to funkcijo pogaja mimo stranke. Švarc Pipanova je te očitke označila za škodljive in nespoštljive do nje in tudi Roberta Goloba, predsednika Gibanja Svoboda. Priznala pa je, da jo resor zanima. »Očitno ne od vseh,« pa je Švarc Pipan odgovorila na vprašanje, ali uživa podporo stranke. Kot smo pisali, naj bi jih nasprotoval večji del poslanske skupine.

Ali bo današnja polemična debata umirala nesoglasja ali pa se bo razdor med vodstvom in poslansko skupino, ki zastopa teren, stopnjeval – vstop v vlado naj bi na konferenci potrjevali 19. maja – se bo najprej pokazalo ob potrjevanju strankinih ministrskih kandidatov, nato pa tudi na jesenskem volilnem kongresu. Ali bo Fajonova vnovič kandidirala? »Če bom uživala zadostno podporo,« je odgovorila.