»Twitter kot podružnica FBI-ja«

Še eno razkrivanje preteklosti twitterja kaže stalne in pogoste stike zaposlenih z zveznim preiskovalnim uradom FBI. Agentje zvezne policije so predlagali prepovedi uporabnikov kot igralca Billyja Baldwina ter celo satiričnih mnenj in novinar Matt Taibbi, ki mu je novi lastnik Elon Musk zaupal tokratni pregled preteklega delovanja, je družbeno omrežje imenoval kar podružnica FBI-ja.

Taibbi je med januarjem 2020 in novembrom 2022 naštel več kot 150 elektronskih dopisovanj FBI-ja z že nekdanjim tvitterjevim odgovornim za zaupanje in varnost Yoelom Rothom, pogosto z zahtevami po ukrepanju proti tako imenovanim volilnim dezinformacijam in celo proti šalam.

Poslopje J. Edgarja Hooverja v Washingtonu. Foto Leah Millis/Reuters

Igralec Billy Baldwin je velik kritik Donalda Trumpa, prejšnja razkritja so kazala predvsem utišanje prejšnjega republikanskega predsednika in drugih konservativnih glasov. Za to so imeli na twitterju zaposlenega kar nekdanjega odvetnika FBI-ja Jamesa Bakerja, ki je bil med drugim vpleten v nedokazane obtožbe Trumpovega sodelovanja z ruskim spodkopavanjem ameriških volitev. Po drugi strani je FBI pred volitvami 2020 sama poskušala prikriti dvomljive akcije sina demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna, pa čeprav so imeli v posesti njegov sporni prenosni računalnik.

Republikanci po januarskem prevzemu večine v predstavniškem domu napovedujejo preiskave, medtem pa se rojevajo nove afere, a tokrat ne le za demokrate. Ti so sicer prejemali večino donacij padlega »kriptokralja« Sama Bankmana-Frieda, a so jih nekaj sprejeli tudi republikanci kongresniki Susan Collins, Lisa Murkowski, Bill Cassidy, Richard Burrin drugi. Ustanovitelja kripto družb FTX in Alameda Research preiskuje newyorško tožilstvo, saj ne najdejo več milijard dolarjev ljudi iz vsega sveta, ki so na njegovi kripto borzi upali na dobičke.

Elon Musk. Foto Aly Song/Reuters

Elon Musk je medtem fronto odprl tudi z vrsto novinarjev, ki jih je izključil s twitterja zaradi objavljanja lokacij njegovega zasebnega letala. 51-letnik se boji za svojo varnost in za varnost svoje družine, potem ko je zakrinkani neznanec v Los Angelesu skočil na avto z njegovim dveletnim sinom. Z izključitvijo novinarjev si je »absolutist svobode govora« prislužil ostre kritike, med drugim od newyorške demokratske predstavnice Alexandrie Ocasio-Cortez.