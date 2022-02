V Levici bodo še naprej zagovarjali pacifizem

V nadaljevanju preberite:

Levica v teh dneh končuje svojo kandidatno listo za parlamentarne volitve in volilni program. Dokončno ga bodo potrdili na sobotnem kongresu. Po besedah koordinatorja Luka Mesca in vodje poslanske skupine Mateja T. Vatovca bodo še naprej naslavljali predvsem krizo kapitalizma, krizo demokracije in podnebno krizo. Na volitve sicer stranka, za katero je veljalo, da je opozicijska drža njen sestavni del, prvič odhaja pripravljena sodelovati v vladi. Bodo pa še naprej vztrajali pri svojem nasprotovanju članstvu v Severno­atlantskem zavezništvu (Nato)?