V SAB upanje na preboj v parlament še ni umrlo

Javnomnenjske raziskave Stranki Alenke Bratušek (SAB) niso dovoljevale brezskrbne volilne končnice, prav mirno ne bo niti štetje glasov po razglasitvi izidov vzporednih volitev. Ti stranki pripisujejo dober odstotek manj, kot bi ga potrebovala za prestop parlamentarnega praga, in vendar predsednica Alenka Bratušek, kakor tudi drugi člani njene ekipe, ki je zbrana v ljubljanski restavraciji Pod lipo, vztrajajo, da je treba počakati na uradne rezultate državne volilne komisije.

»Govorimo o vzporednih volitvah, za katere so tudi izvajalci rekli, da ne bodo najbolj natančne, saj je veliko ljudi volilo predčasno. V SAB smo dali vse od sebe, ogromno smo bili na terenu, stisnili smo veliko rok in naši občutki so bili bistveno drugačni, kot kažejo vzporedne volitve,« je za Delo dejala Alenka Bratušek.

Najmanjša stranka Koalicije ustavnega loka (KUL), ki se je v predvolilni boj podala okrepljena z nekdanjimi člani Desusa, se je v kampanji postavljala predvsem kot branik pravic upokojencev, opozarjala pred orbanizacijo Slovenije in se obenem skušala pozicionirati kot oster kritik javnofinančne politike aktualne vlade.

»Naš skupen cilj, torej cilj koalicije KUL in Gibanja svoboda, je bil, da zamenjamo to neodgovorno vlado, da Slovenijo postavimo nazaj na pot demokracije, pravne države, svobode medijev, človekovih pravic …« je poudarila predsednica stranke. »Kot kaže, bo ta cilj dosežen in SAB je k temu prispevala, kaj pa bo na koncu s številkami in sedeži, pa moramo počakati.«

Za SAB, ki naj bi tokrat na volitvah zadnjič sodelovala s tem imenom, so bile to tretje parlamentarne volitve. Na prvih, leta 2014, je stranka nekdanje premierke – takrat še kot Zavezništvo Alenke Bratušek – dobila štiri poslanske sedeže (4,38 odstotka glasov), leta 2018 pa je s petimi mandati v državnem zboru izid uspelo nekoliko izboljšati.

Stranka je kasneje vstopila v vlado Marjana Šarca in prevzela vodenje ministrstva za infrastrukturo, urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.