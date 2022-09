Vložena še deveta kandidatura za predsednika države

Do izteka roka za vložitev kandidatur na volitvah predsednika republike, ki bodo 23. oktobra, je bilo vloženih devet kandidatur. Kot so sporočili iz državne volilne komisije (DVK), je kandidaturo kot zadnji s podpisi šestih volivcev vložil Edén Fohatóm na predlog Društva za srečno življenje Belis. V predsedniški tekmi se tako obeta osem kandidatov.

Kandidature je na DVK, bodisi s podpisi volivcev bodisi s podporo stranke oziroma poslancev, vložilo devet kandidatov. Pet kandidatur, ki so bile vložene prejšnji teden, je DVK že potrdila, in sicer kandidature glasbenika Gregorja Bezenška, poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja, kočevskega župana Vladimirja Prebiliča, poslanca SDS Anžeta Logarja in pravnice Nataše Pirc Musar.

V ponedeljek sta kandidaturi vložila še evropski poslanec Milan Brglez ter poslanec Levice Miha Kordiš, v sredo pa ginekologinja Sabina Senčar in Edén Fohatóm. Kandidature, vložene ta teden, bo DVK potrjevala danes, končni nabor predsedniških kandidatov pa bo znan v začetku prihodnjega meseca, saj imajo kandidati še do 3. oktobra čas, da umaknejo soglasje h kandidaturi.