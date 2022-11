Za avtocestni izvoz, javni prevoz in sodobni center

V občini Brezovica bo na tokratnih volitvah za župana kandidiral le dosedanji župan Metod Ropret, ki bo, če bo seveda izvoljen, občino vodil že peti mandat. Ropret poudarja, da bo nadaljeval in še pospešil dosedanjo razvojno politiko občine, ki se lahko pohvali z zelo učinkovitim črpanjem evropskih sredstev.

Očistili jezera, stavijo na turizem

»Iz Evropske unije smo pridobili kar 23 milijonov evrov, ki smo jih porabili za obnovo infrastrukture. Tako smo pri črpanju evropskih sredstev četrta najuspešnejša občina v Sloveniji,« pravi Metod Ropret. Sam se zaveda ključnega problema v občini, to je promet, saj Brezovica v prometnih konicah dobesedno obstane. »Ena od rešitev je gradnja dodatnega avtocestnega izvoza na meji z občino Log - Dragomer, ki bo močno razbremenil naš kraj,« pove Ropret, ki hkrati stavi tudi na razvoj turizma v občini. »Izpraznili in očistili smo jezero na Rakitni ter uredili okolico jezera pod Krimom. Hkrati smo uredili parkirišča.« V prihodnjih štirih letih načrtujejo gradnjo športnega parka z dvorano in zunanjimi igrišči.

Imeli bi mestni avtobus

V občini Dobrova - Polhov Gradec za župana kandidira dosedanji župan Franc Setnikar, ki bo v primeru izvolitve opravljal že četrti mandat. Njegov izzivalec je Jure Dolinar, ki bo kot župan najprej uredil centra obeh krajev. »Problem je, da sta kraja neprepoznavna, nimata središča s pošto, trgovinami, knjižnico in drugim.« Drugi največji problem za Dolinarja v občini pa je javni prevoz. »Če na cesti ni gneče, sem z avtomobilom v sedmih minutah v središču Ljubljane, kar pomeni, da smo zelo blizu. Pa vendarle nimamo mestnega potniškega prometa, kar bi bila podlaga za razvoj občine in krajev v njej, kjer skupaj živi 7800 ljudi.« Hkrati bo poskušal s svojim nastopom urediti kolesarske steze in varne poti v šolo. »Otroci danes ne morejo varno peš v šolo, kar ni sprejemljivo.« Za konec je sogovornik omenil še dom za starejše: »Pravzaprav za starejše občane v naši občini ni poskrbljeno. Prav nič.«

Dobrova v občini Dobrova - Polhov Gradec Foto Občina Dobrova -polhov Gradec

Sedanji župan Franc Setnikar bo v primeru izvolitve nastopil že svoj četrti županski mandat. Poudarja, da bodo v prihodnjih letih zgradili kulturno-zdravstveni center Emila Adamiča na Dobrovi, v katerem bodo zdravniki, zobozdravniki in lekarna, hkrati pa kulturna dvorana in tudi trgovine. V svojem programu Setnikar omenja še gradnjo kolesarske steze, rekonstrukcijo avtobusnih postaj in javne razsvetljave. Posebej izpostavlja gradnjo novega vrtca na Dobrovi, hkrati pa obljublja, da bodo nadaljevali s sanacijo in asfaltiranjem makadanskih cest v občini.