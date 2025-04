Volivci Gibanja Svoboda se imajo za bolj leve kot volivci SD

V nadaljevanju preberite:

Konec meseca bo predstavljena najnovejša raziskava Slovensko javno mnenje (SJM), ki jo že desetletja pripravlja Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij pri ljubljanski FDV. Raziskava, ki omogoča poglobljen vpogled v strankarske preference parlamentarnih strank, ugotavlja, da imajo koalicijske stranke še vedno dokaj udobno prednost pred opozicijskima strankama.

Raziskava SJM 2024, ki je potekala od lanskega oktobra do letošnjega januarja, je temelj empiričnega sociološkega in politološkega raziskovanja, vendar po svoji naravi ni primerljiva s komercialnimi raziskavami političnega javnega mnenja, predvsem opredeljevanj do strank, pojasni dr. Niko Toš, ki je do leta 2014 vodil projekt SJM, pri njem pa je sodeloval tudi tokrat.

»Analiza pokaže, da ima daleč najtrdnejše, monolitno, volilno telo stranka SDS,« poudari Toš. To nekoliko manj velja tudi za stranki SD in Levico, medtem ko imata NSi in še posebej Gibanje Svoboda precej manj trdno volilno telo. »Gibanje Svoboda je bilo deležno zelo visoke volilne podpore na volitvah leta 2022, v času zadnje meritve SJM pa stranko preferira le še polovica njenih takratnih volivcev,« pojasnjuje Toš.

Kot smo v Delu že ugotavljali s pomočjo podatkov raziskav Inštituta Mediana, slovenski politični prostor zaznamujejo neopredeljeni volivci, teh je približno tretjino volilnega telesa.