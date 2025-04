NSi z najnižjo podporo, a menjava predsednika za zdaj ni na mizi

V nadaljevanju preberite:

S podpredsednikom Nove Slovenije Jernejem Vrtovcem smo se pogovarjali o slabih ratingih stranke, o njegovih ambicijah, da na vrhu stranke zamenja Mateja Tonina, o sodelovanju na desnici, sprejemljivosti Janeza Janše, vladnih reformah in predčasnih volitvah.

»Tudi v preteklosti so bile raziskave javnega mnenja, ki so pokazale nižjo raven zaupanja, ampak potem se je hitro zgodil odboj navzgor. NSi je stabilna parlamentarna stranka. Zaradi ankete v stranki ne zvonijo alarmi,« je Vrtovec odgovoril na vprašanje, kako si razlaga padec v aprilski meritvi inštituta Mediana, ko je stranka z 2,2 odstotka podpore dosegla najslabši rezultat v aktualnem mandatu. Trenutno o menjavi predsednika Mateja Tonina v stranki ni govora, Vrtovec pa zase pravi, da je ambiciozen politik.

»Pripravljen sem sodelovati z vsakim, ki bo najprej odpravil krivice, ki jih je naredila ta vlada do podjetnikov, do gospodarstva, do normirancev,« je še povedal podpredsednik NSi. Ali je to tudi Janez Janša?