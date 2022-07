Zelenski Slovenijo pozval, da se pridruži planu za obnovo Ukrajine

Kot smo poročali že pred dnevi, je po približno 30 nagovorih zakonodajnih teles prijateljskih držav in štirih mesecih ruske totalne vojne proti Ukrajini Volodimir Zelenski danes prek videopovezave nastopil še pred slovenskim državnim zborom. Nagovoril je poslanke in poslance DZ-ja ter posebne goste.

Svojo udeležbo v DZ ob tej priložnosti sta potrdila predsednik republike Borut Pahor in premier Robert Golob, vabljeni so bili med drugim tudi ministri, evropski poslanci iz Slovenije in člani državnega sveta.

Kot so ob napovedi nagovora Zelenskega poudarili v DZ, gre za izraz podpore ukrajinskemu narodu v boju za domovino in izkaz prijateljstva ukrajinski državi. Pobudo za povabilo predsedniku Ukrajine, da nagovori DZ, sta pred tem podprla odbor za zunanjo politiko in odbor za zadeve Evropske unije. Nekdanji premier Janez Janša se je z Zelenskim srečal sredi marca, ko je skupaj s premierjema Poljske in Češke obiskal Kijev.

Uvodoma je Zelenski, oblečen v vojaško majico, povedal, da mu je v veliko čast nagovoriti slovenski DZ: »Danes se nahajam blizu črtne linije, z menoj so naši vojaki. Hudo mi je, da Rusija dela vse, da bi bila Ukrajina prikrajšana, ampak s podporo Ukrajini pokažemo, da Rusija izgublja svojo moč. Ukrajina si želi svodobo.«

Zelenski Sloveniji: Hvala za vašo veliko in hrabro srce

Povedal je, da je potrebno upoštevati, da Ukrajina zahteva preiskavo mednarodnega sodišča za zločine in da bodo vsi prevzeli odgovornost za storjene zločine. »Hvala vsem evropskim državam, ki se prizadevajo za našo osvoboditev ne glede na teritorij. Vsi moramo delovati skupaj. Hvala vsem, ki nimajo veliko zmogljivosti, vse države pomagajo. Zahvaljujem se slovenskemu narodu, hvala za vaše veliko in hrabro srce.« Zahvalil se je tudi, da je Slovenija podprla kandidaturo Ukrajine v EU. Povedal je, da so njihove sanje in želje, da enkrat Ukrajina postane provnopravna članica EU, saj z njo deli enake vrednote.

Plinska kriza v Evropi je posledica tega, da nas želi Rusija uničiti, je dejal Zelenski. Povedal je, da prihaja do abnormalne inflacije, Rusija pripravlja še en velik udarec, da bo Evropa tarča številnih migracij, ker blokira pristanišča, blokira izvoz žita. »Prehranska kriza bo imela za posledico migracijske krize.«

Rusija si ne želi oslabiti druge države, njihova tarča je Evropa, to je tisto, kar je zanje najpomembnejše. Želi uničiti evropsko stabilnost, ampak EU se lahko ubrani pred temi napadi, je dejal Zelenski.

Volodimir Zelenski. FOTO: Reuters

»Ne smemo pozabiti, da so v Ukrajini največja skladišča plina, imamo velike kapacitete za shranjevanje plina in dobavo kasneje. Razmišljati moramo, kako bomo skladiščili plin, da ga bomo uporabili jeseni in pozimi. Več kot 10 milijonov ton koruze se uničuje v Ukrajini, ker je ne moremo izvažati. Cene rastejo, ker Rusija blokira izvoz – to dela namerno, da bi umetno povečala cene na nujna živila ne le za Evropo, ampak tudi za vse ostale. Tudi mi odpiramo nove relacije za izvoz, koridorje za izvoz naših žit in drugih surovin, te so že vzpostavljene.«

Evropa mora biti vrednota, mora delovati kot en organizem

Povedal je, da pripravljajo Marshallov plan za obnovo Ukrajine in pozval Slovenijo, podjetja, da se pridružijo planu za obnovo Ukrajine. Povedal je, da brez ukrajinskih vojakov ne bi morali ubraniti evropske varnosti. »Vsem glavnim mestom od Ljubljane do Helsinkov moramo zagotoviti varno življenje, vse države morajo ostati suverene. Evropa mora biti vrednota. Spremljamo visok napredek znotraj Evrope, po nekaj desetletjih diha na ena pljuča, deluje kot en organizem. Prepričan sem, da bodo tudi vnaprej naši medsebojni odnosi temeljili na spoštovanju. Zmagali bomo skupaj. Slava Ukrajini«. Ob koncu govora so poslanci in poslanke stoje zaploskali ukrajinskemu predsedniku.