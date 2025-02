Voznik e-skiroja ob štirih zjutraj napihal skoraj dva promila

Kranjski policisti so danes zjutraj okoli 4.30 obravnavali prometno nesrečo v centru Kranja, kjer je 30-letni voznik e-skiroja zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lažje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga pripeljali v zdravstveno ustanovo.

Električni skiro je vozil pod vplivom alkohola (0,90 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar je skoraj dva promila v krvi). Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.

Policisti voznikom enoslednih vozil v prvi vrsti svetujejo, da hitrost vožnje prilagodijo svojim sposobnostim, stanju vozišča in vremenskim razmeram. Vozniki e-skirojev naj bodo prav tako vidni in naj uporabljajo ustrezno zaščitno opremo, na pot z enoslednim vozilom pa naj se odpravijo le trezni, še sporoča policija.

Lahka motorna vozila, med katera spada tudi električni skiro, lahko vozijo otroci med 12. in 14. letom starosti, če imajo kolesarsko izkaznico, in osebe, starejše od 14. let. Vozila lahko vozijo po kolesarskih površinah, če teh ni, pa ob desnem robu ceste, vendar samo v naselju, kjer je omejitev do 50 kilometrov na uro. Do 18. leta starosti je obvezna uporaba kolesarske čelade, prepovedana pa je uporaba mobilnega telefona med vožnjo. Policija poudarja še, naj se vozniki na cesto zmeraj odpravijo trezni in naj imajo ponoči prižgano luč.

Blejski policisti so bili včeraj nekaj pred 15. uro obveščeni o prometni nesreči na cestni relaciji Bohinj–Bled, v kateri je 34-letna voznica v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom trčila v varnostno ograjo. Policisti zanjo vodijo prekrškovni postopek.