Vrhovno sodišče četrtino Gen-EL vrnilo Elektru

Potem ko je Gen energija pred časom izkoristila predkupno pravico in od Elektra Ljubljana odkupila 25 odstotkov družbe Gen-EL, solastnice dobavitelja elektrike Gen-I, je ljubljansko vrhovno sodišče zdaj ta isti delež vrnilo Elektru. Ugotovilo je, da pogoji za uveljavljanje predkupne pravice niso bili izpolnjeni, je poročala POP TV.

Gen energija je želela z odkupom povečati svoj vpliv v našem največjem dobavitelju elektrike Gen-I, je prepričan takratni odstavljeni direktor Elektra Ljubljana Andrej Ribič, ki je domnevno politični prodaji nasprotoval.

Kot je Ribič povedal za POP TV, je bil končni cilj odstavitev takratnega predsednika uprave družbe Gen-I Roberta Goloba. »Da se mene umakne iz nadzornega sveta Gen-EL in s tem pridobi prosto pot do zamenjave,« je povedal za televizijo.

Gen energija in Elektro Ljubljana sta sicer imela dogovor o odkupu. Gen energija bi imela predkupno pravico, a le pod pogojem, da bi zakon Elektru prepovedoval lastništvo v drugem podjetju, ki se ukvarja z energetsko dejavnostjo. Ker so v SDH in Gen energiji menili, da je ta pogoj izpolnjen, so dobrih 12 milijonov evrov kupnine nakazali Elektru Ljubljana. Tam so bili drugačnega mnenja, zato so ta denar takoj vrnili. Gen energija je kupnino ponovno poslala nazaj Elektru, je dogajanje povzel POP TV.

Višje sodišče je zdaj po informacijah televizije ugotovilo, da ni dokazov, da bi bili pogoji za odkup deleža izpolnjeni. Zadevo je tako vrnilo v ponovno odločanje registrskemu sodišču. S tem je lastnik deleža spet Elektro Ljubljana, je še povedal Ribič, ki vseskozi vztraja, da je kupnina prenizka.