Vrnitev Klokočovnika in nakup, ki razburja javnost

Danes bo po naših informacijah v celjski bolnišnici začel delati kardiovaskularni kirurg Tomislav Klokočovnik. Vodil bo nov oddelek za kardiokirurgijo, zaposlili pa so ga dvajsetodstotno. Spomnimo, da je tam prek svojega podjetja lani že delal, a je moral nehati, saj mu ministrstvo za zdravje ni izdalo ustreznega dovoljenja.

V Celju so hiteli postavljati nov kardiokirurški oddelek. Dela pa tam ne morejo začeti brez dodatnega kadra in opreme. To bodo plačali znatno dražje, kot so jo plačali v mariborskem kliničnem centru.