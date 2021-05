Vsak drugi Slovenec zaskrbljen glede trenutnih razmer

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter kaj od življenja pričakujejo v prihodnje.Prav tako smo hoteli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije z delom vlade in organizacijo cepljenja.Delež tistih, ki so (zelo) zaskrbljeni, je maja znova narasel na 49,5 odstotka, potem ko je bil aprila 38-odstoten. Na drugi strani je upadel delež tistih, ki (sploh) niso zaskrbljeni, in sicer s 35 na 25 odstotkov. »Morda gre dvig v deležu zaskrbljenih pripisati strahu pred morebitnimi stranskimi učinki cepljenja, lahko pa tudi naglemu sproščanju ukrepov, kateremu se je treba še privaditi,« menijo raziskovalci javnega mnenja.Glede ukrepov jih približno četrtina meni, da so ukrepi primerni, nekaj manj kot polovica vprašanih pa pravi, da so ukrepi čezmerni in posegajo v njihovo osebno svobodo. Glede delovanja vlade oziroma njene učinkovitosti pri spopadanju z epidemijo in pripravljenost na prihodnje izzive 39 odstotkov ljudi meni, da se druge države s koronavirusom spopadajo bolje kot Slovenija.Pozitivno spremembo pri oceni vlade so pri Mediani zaznali predvsem glede pridobivanja zadostnega odmerka števila cepiv. Na tem področju vlado (zelo) dobro ocenjuje 25 odstotkov vprašanih, kar je sedem odstotnih točk več kot v aprilu in zaznamuje statistično pomembno razliko. Prav tako je vlada precej bolje ocenjena na področju organizacije cepljenja, so pojasnili.Dodali so še, da že dva meseca opazujejo trend optimizma skozi višanje deleža tistih, ki menijo, da se bo običajno življenje po koncu epidemije obrnilo na bolje, a še vedno več kot 60 odstotkov vprašanih meni, da se bo običajno življenje spremenilo na slabše in le 16 odstotkov, da bo ostalo enako, kot je bilo doslej.Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana 19. maja 2021 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.