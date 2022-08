Vse več svaril, da gre SD po poti Desusa

V nadaljevanju preberite:

Predkongresna zakulisna preigravanja za najvišje položaje še niso prinesla odgovora na vprašanje, ali se bo Tanja Fajon na oktobrski volilni kongres podala sama in brez konkurence, kot si želi ali pa bo imela tekmeca. H kandidaturi se nagiba Jani Prednik, vodja poslanske skupine SD, ki naj bi dokončno odločitev o tem sprejel do konca tega tedna. Prednik, ki so ga že tedaj prepričevali naj ne kandidira, je Fajonovo izzval že na kongresu pred dvema letoma in pobral 28-odstotkov glasov. Tudi tokrat si del interne javnosti prizadeva, da bi se odločil le za kandidaturo za funkcijo predsednika, spet drugi ga vidijo kot človeka, ki naj bi ga stranka poslala na volitve za predsednika republike. Velik del interne javnosti ocenuje, da je čas za spremembe, jesenski kongres pa pomembno križišče. Izbira prave poti lahko prepreči, da SD ne bo šla po poti Desusa.