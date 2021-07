Polnilnica Webasto Pure

FOTO: Webasto

Webasto je sinonim za visokokakovostne in uporabniku prijazne izdelke. Z novo generacijo proizvoda je sinonim za visokokakovostne in uporabniku prijazne izdelke. Z novo generacijo proizvoda Webasto Pure posebej podpiramo želje in zahteve strank, ki se nanašajo na električno polnjenje. Potrošnikom ponujamo varen in zanesljiv dostop do e-mobilnosti z našim razširjenim jamstvom in izpolnjevanjem vseh zakonskih zahtev,« pojasnjuje Heike Niehues, ki pri Webastu skrbi za poslovanje na globalnem poprodajnem trgu.

FOTO: Webasto

Skupinaje inovativni globalni sistemski partner skoraj vseh avtomobilskih proizvajalcev in spada med 100 največjih dobaviteljev v tej panogi. Paleta izdelkov zajema širok razpon strešnih sistemov in sistemov za ogrevanje vseh vrst vozil in pogonov ter akumulatorskih sistemov in rešitev za polnjenje e-vozil. Poleg tega zavzema Webasto močno pozicijo na trgu dodatne opreme ter ponuja trgovcem in končnim kupcem prilagojene rešitve in storitve na področju ogrevanja in električne mobilnosti. Podjetje s sedežem v Stockdorfu pri Münchnu zaposluje skoraj 14.000 ljudi na več kot 50 lokacijah (od tega je več kot 30 proizvodnih obratov).Na trgu je na voljo nova, izboljšana različica polnilne postaje, ki je namenjena predvsem za domačo uporabo in je uporabniku še bolj prijazna. Osrednji LED-zaslon zdaj prikazuje aktivno polnjenje s pretočnim, rahlo utripajočim barvnim prehodom. Pri nakupu e-polnilnice je mogoče izbirati med 4,5- in 7-metrskim pritrjenim kablom s polnilnim priključkom tipa 2. To omogoča voznikom električnih avtomobilov večjo prilagodljivost pri izbiri lokacije polnilne postaje.zagotavlja petletno jamstvo brez dodatnih stroškov, s čimer bistveno presega zakonsko obvezno jamstvo dveh let. Dodatna prednost nove polnilnice Webasto Pure je tovarniško vgrajena zaščita pred enosmernim diferenčnim tokom. To pomeni, da ni treba še dodatno namestiti zaščitnega stikala »RCD« tipa II, kar pomeni prihranek in enostavnejšo namestitev.Tako kot predhodni model je tudi nova polnilnica Webasto Pure na voljo v dveh različicah, ki izpolnjujeta individualne zahteve po zmogljivosti polnjenja, in sicer z močjo polnjenja 11 kW in 22 kW. Novost je, da ima monter pri zagonu polnilnice na voljo nadaljnje stopnje jakosti toka, da tako bolje prilagodi polnilni tok z obstoječo infrastrukturo. Poskrbljeno je tudi za univerzalno ključno stikalo, ki blokira dostop nepooblaščenim uporabnikom do polnilne postaje.Za operaterje prenosnih sistemov električne energije je pomembno dejstvo, da novi Webasto Pure omogoča oddaljen dostop po zvočnofrekvenčnem omrežnem sprejemniku, kar zagotavlja stabilnost omrežja.Webasto Pure zdaj uporabljajo v 33 evropskih državah.Naročnik oglasne vsebine je Webasto