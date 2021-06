Z dobro organizacijo dela bi vrste izginile

V nadaljevanju preberite:

Analize delovanja izvajalcev zdravstvenih dejavnosti – tistih, kjer so čakalne vrste na prvi pregled najvišje – je namreč pokazala, da bi se moralo povprečno število pregledov na tim povečati do največ 2,7, pa bi bile čakalne dobe preteklost. Samo Fakin, nekdanji minister za zdravje, je na podlagi javnih zbirk podatkov proučil, koliko prvih in kontrolnih pregledov so leta 2019, torej pred epidemijo, ko je življenje potekalo normalno, opravili v šestih specialističnih ambulantnih dejavnostih: dermatologiji, kardiologiji, nevrologiji, ortopediji, revmatologiji in urologiji.