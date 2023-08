Takšno razdejanje voda naredi v petsto do tisoč letih

Meteorologi tudi za danes napovedujejo obilno deževje, a so stopnjo opozorila z rdeče znižali na oranžno. Meteorolog Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje je na današnji novinarski konferenci imel dobre novice: »Vremenska situacija se umirja in gre na bolje. Če smo še včeraj namerili do 90 litrov dežja na kvadratni meter, jih je bilo danes zjutraj le še od 20 do 50 litrov.«

Tudi hidrolog Janez Polajnar ugotavlja, da se razmere ne poslabšujejo tako drastično, kot so se včeraj. Reke so narasle, a v manjšem obsegu. Poslabšujejo pa se razmere na spodnjem delu Save, kjer je pretok zelo močan. Pridružila se bo še naraščajoča Krka, ki se že razliva na izpostavljenih območjih. Največ težav pričakujejo prav na sotočju Krke in Save. Zlasti v Krški vasi je pričakovati zaostrovanje razmer.

Cerkev v Medvodah. FOTO: Voranc Vogel

Tudi Savinja še poplavlja, a ne narašča več, je povedal Polajnar. Pretok Drave je uravnan, stabilen. Mura je zelo polna, njen pretok je okrog 1300 kubičnih metrov na sekundo, kar pomeni, da je na vrhu protipoplavnih nasipov. Nasipi še držijo, je pojasnil Polajnar.

Počasno upadanje in odtekanje poplavne vode se bo dogajalo v naslednjih dneh. Ob nevihtah niso izključeni porasti manjših hudourniških vodotokov zlasti v vzhodni in osrednji Sloveniji.

Vodarske ekipe so bile aktivne včeraj in so tudi še danes, je dejala direktorica Direkcije za vode Neža Kodre. Na območjih, kjer voda upada, je najbolj kritično v spodnji in zgornji Savinjski dolini, vodarji se že prebijejo tudi na Koroško, kjer je Črna še odrezana od sveta: »Zlasti v zgornji Savinjski dolini in v Črni je prišlo do izjemnih dogodkov. Govori se o petsto do tisočletnih povratnih dobah,« je dejala Neža Kodre.

Vojska v Medvodah. FOTO: Voranc Vogel

Celje je ostalo še pod robom katastrofe zahvaljujoč ukrepom v preteklosti in gradnji protipoplavnih nasipov ter zadrževalnikov v Medlogu. Žal je Laško poplavilo, kot tudi Žalec, Braslovče in druge občine ob Savinji, ki so bile brez protipoplavne zaščite. Dramatično je bilo na Dravi, odnašalo je mostove.

Na Muri bodo vodarji dodatno aktivirali zadrževalnike. Bolj kritični sta bili občini Razkrižje in Ljutomer, je dejala Neža Kodre, kjer so z interventnimi ukrepi preprečili večjo škodo. Na spodnji Savi vode naraščajo. Ponoči so evakuirali turiste iz kampa v Termah Čatež. Na Krki in spodnji Savi vodarji utrjujejo nasipe in skrbijo za pretočnost ter čim bolj varne razmere na teh območjih.

Šestan ogorčen zaradi neupoštevanja opozoril

Kot je dejal poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, so ponoči izvedli kar nekaj evakuacij. »Izrekam veliko grajo, da so ljudi evakuirali ponoči, ko pa smo jih opozarjali vsaj od sedmih naprej,« je bil ogorčen. Na srečo se ni nikomur nič zgodilo, poudaril pa je pomen upoštevanja njihovih priporočil.

Skupna številka evakuiranih še ni znana. Na Rečici ob Savinji so ponoči oskrbeli tisoč turistov v kampu, dvesto v Ljubnem, 650 tujcev so nastanili v zasavskih občinah. Zdaj je večina že odšla. Žal pa so evakuacije še potrebne zaradi zdravstvenih težav, s helikopterjem bodo reševali nosečnico, klicali so jih v Komendo, je dejal Šestan. Ob vseh težavah je imel tudi dobro novico: »Montažnega mostu v Lučah voda ni odnesla, kot je bilo videti včeraj.«

Ni jasno, kako v Črno

Variante, kako »po tleh« priti v Črno na Koroškem, še nismo našli, je dejal Srečko Šestan. Nujne potrebščine bo treba dostaviti s helikopterjem. Podobna težava je od Ljubnega navzgor, kjer so bile poplavljene vse trgovine.

Velika naloga čaka vse skupaj: to je pregled mostov, ko bo stanje dopuščalo, je napovedal Šestan. Ti so po njegovem največja grožnja. Ali bo treba promet prek njih omejiti ali celo prepovedati, še ni čisto jasno. Strokovnjaki si najbolj prizadete lokacije že ogledujejo. Pomagajo tudi elektro podjetjem v Celju, Mariboru, na Gorenjskem in Telekomu. Ko bo voda upadla, bodo aktivirali še več gasilcev iz vse Slovenije,

Območje je enormno in ljudje morajo razumeti, da k vsem naenkrat ni mogoče priti na pomoč.