Pretresljive podobe poplavljene Slovenije

Za Slovenci je eden najbolj črnih petkov v zgodovini – dan, ko so lahko le nemočno gledali divjanje deroče vode, ki je pred njihovimi očmi uničevala in odnašala in noč na soboto, ko so lahko le upali, da je najhuje za njimi …

Trije mrtvi, tisoče evakuiranih, uničeni domovi, prepojeni z vodo, blatom, zemeljski plazovi, uničena gospodarska poslopja, škoda v podjetjih, družine, ki so ostale brez strehe nad glavo, mnogi kraji so odrezani od sveta, številne ceste so neprevozne, prekinjen je promet po železnici …

Gasilci, vojaki in druge enote in službe so na prizadetih območjih ves dan reševali ljudi, živali in premoženje - tudi s helikopterji policije in Slovenske vojske. V svoje objektive so dogajanje ujeli tudi Delovi fotografi.

Posledice so strašne, škoda je ogromna.

Pirnce, Medvode. FOTO: Voranc Vogel

Pirnce, Medvode. FOTO: Voranc Vogel

Reševanje mame in otroka. FOTO: Voranc Vogel

Tudi živali so potrebovale pomoč. FOTO: Voranc Vogel

Sneberje. FOTO: Voranc Vogel

V Celju je poplavilo Medlog, del Špice, mestni park, Polule, Zagrad. FOTO: Špela Kuralt

Šmarca pri Kamniku. FOTO: Leon Vidic/Delo

Gasilci pomagajo v Šmarci. FOTO: Leon Vidic/Delo

Šmarca pri Kamniku. FOTO: Leon Vidic/Delo

Mali graben poplavlja na Cesti dveh cesarjev. FOTO: Blaž Samec

Medvode. FOTO: Voranc Vogel

Medvode. FOTO: Voranc Vogel

Sneberje. FOTO: Voranc Vogel

Ko lahko človek le nemočno gleda ... FOTO: Voranc Vogel