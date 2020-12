Z zapuščenega letališča v sodoben logistični center

Mariborsko knjižnico že več desetletij pestijo hude prostorske težave. Rešili naj bi jih z naložbo v Center Rotovž.

FOTO: Tadej Regent/Delo

Knjižnica, galerija in kino na enem mestu

Takole bo po novem videti osrednji prostor mariborske knjižnice. Vizualizacija: Arhitekturni atelje Medprostor

Država za letališče išče nove vlagatelje

Letalskega prometa na letališču skoraj ni. FOTO: Tadej Regent/Delo

Letalskega prometa je malo

Maribor – Seznam večjih naložb, ki jih načrtujejo v Mariboru in si jih želijo izvesti s finančno pomočjo države, je dolg. A niti za eno (Center Rotovž, Zdravstvena postaja Tezno, Dvorana Tabor in zahodna obvoznica) niso dobili zelene luči za sofinanciranje iz državnega proračuna za leto 2021 in 2022. Po posredovanju vodstva mariborske občine bo država razvezala mošnjiček vsaj za Center Rotovž, boljši časi pa naj bi se obetali tudi mariborskemu letališču.Minister za kulturo Vasko Simoniti je izrazil naklonjenost do projekta Center Rotovž. V pogovoru z vodstvom mariborske občine je povedal, da je ministrstvo pripravljeno sofinancirati polovico 24-milijonske naložbe, če bo sredstva zagotovila tudi mariborska občina. Dela naj bi se začela že prihodnje leto, končala pa leto kasneje ali v začetku 2023.S Centrom Rotovž bi v Mariboru rešili prostorsko stisko Mariborske knjižnice in Umetnostne galerije Maribor. »Problem, ki v Mariborski knjižnici, drugi največji splošni knjižnici in osrednji območni knjižnici za Štajersko, izstopa, je nevzdržna prostorska stiska osrednje, mestne knjižnice na Rotovškem trgu. Traja že več desetletij in se izrazito stopnjuje zadnjih dvajset let. Prav toliko časa potekajo prizadevanja za rešitev,« je povedala direktorica knjižnice. Spomnila je, da je bilo v tem času narejenih veliko analiz in idejnih projektov, preverjenih je bilo več lokacij po mestu.»Na koncu je leta 2008 prevladala odločitev, da po izselitvi lutkovnega gledališča na novo lokacijo k minoritom knjižnica ostane na Rotovškem trgu. Ker je preizkus pokazal, da je z ustreznimi posegi na tej lokaciji zanjo mogoče zagotoviti potrebno kvadraturo, je mestna občina Maribor skupaj z arhitekturno zbornico izvedla natečaj in decembra 2008 izbrala ter javno predstavila projekt biroja Atelierarhitekti,« je pojasnila Dragica Turjak.Vodstvo mestne občine Maribor je projekt v začetku lanskega leta prenovilo in predstavilo novo rešitev Arhitekturnega ateljeja Medprostor. »V posodobljeni in revidirani arhitekturi prvotnega projekta je predvideno, da se v sklop Rotovškega trga vključita dodatni vsebini: moderno razstavišče in art kino. Manjkajoče prostore knjižnice, ki niso nujno vezani na lokacijo v centru mesta, bo občina zagotovila na drugi lokaciji. Z umestitvijo treh močnih kulturnih vsebin, knjižnice, galerije in kina, dobiva projekt dodatne dimenzije, zavodi pa priložnosti za sinergije, preplet vsebin za uporabnike, ki jih vsi nagovarjamo, ter za vzpostavitev sodobnega, odprtega prostora, prostora druženja, vseživljenjskega učenja, informiranja, ustvarjalnosti, kakovostnega preživljanja časa različnih generacij,« je razložila Dragica Turjak. Z novo arhitekturno rešitvijo so zadovoljni tudi v Umetnostni galeriji Maribor. Pridobili bodo novo, večje razstavišče za zahtevnejše razstave ter možnost za predstavitev drugih vizualnih vsebin.Poleg Centra Rotovž je ena prednostnih naložb mestne občine Maribor tudi Zdravstvena postaja Tezno, ki bi jo radi določili kot osrednjo vstopno točko za primere epidemije ali drugih naravnih nesreč. Na območju Limbuša in Laznice, Peker in Hrastja, Malečnika in Trčove in Kamniške grabe pa si bodo prizadevali zgraditi 24 kilometrov kanalizacijskega omrežja. Naložba je vredna enajst milijonov evrov. Dela naj bi začeli v prvi polovici prihodnjega leta, končali pa naj bi jih do konca leta 2023. Na javno infrastrukturo odvajanja odpadnih voda bodo na novo priključili 3508 hišnih priključkov. Ponekod se bodo na javno kanalizacijsko omrežje priključili prvič.Boljši časi se obetajo mariborskemu letališču, ki ga začasno upravlja družba DRI. Tako je napovedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki na lokaciji snuje multimodalni logistični center, površine 400 hektarjev, in zanj išče podporo med župani občin v regiji, saj brez te ministrstvo projekta ne bo nadaljevalo. Če bo podporo dobil, bo z župani do konca leta podpisal pismo o nameri, nato pa vladi v obravnavo predlagal idejno zasnovo in dopolnitve državnega prostorskega načrta, v katerem ne bo le predlog za podaljšanje vzletno-pristajalne steze, ampak tudi gradnja železniškega tira na območju letališča in Magne.»Z namenom zagotovitve dolgoročnega obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor je bil objavljen javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva. Nezavezujočo ponudbo so v roku oddali trije. Interesentov in vsebine njihovih vlog vam ne moremo razkriti, saj nas k temu zavezujejo veljavna zakonodaja in zahteve promotorjev po varovanju poslovne skrivnosti,« so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo. S pobudami za investiranje se ne želijo prenagliti, da se ne bi ponovila zgodba s kitajskimi vlagatelji, ki so najprej predstavili velike načrte, nato pa odstopili od koncesijske pogodbe, na njihovem pogorišču pa so ostali sodni spori o delu nepremičnin, ki so ostale v njihovi lasti prek podjetja Aerodrom Maribor.Rednega zračnega prometa na letališču ni, kar je delno posledica epidemije covida-19. Na ministrstvu za infrastrukturo, kjer trdijo, da se zavedajo potenciala, ki ga letališče ima, so pojasnili, da upravljavec letališča zagotavlja vse potrebne letališke storitve. »Do oktobra je bilo izvedenih nekaj čarterskih letov z nogometnimi in rokometnimi igralci ter dva repatriacijska leta v času razglasitve epidemije. V okviru helikopterske nujne medicinske pomoči je bilo izvedenih 126 letov, od tega devet z inkubatorjem. Opravljenih je bilo tudi petnajst letov za potrebe prevoza človeških organov. Na letališču v tem obdobju dodatno opravljajo trenažne lete oziroma redna usposabljanja pilotov Slovenske vojske (97 zrakoplovov) in druge lete vojaških zrakoplovov za potrebe Nata (sedem zrakoplovov). Ravno tako se izvajajo vse potrebne storitve zemeljske oskrbe za letalsko policijsko enoto pa tudi usposabljanja letalskih posadk letalskega prevoznika Austrian Airlines in drugih manjših letalskih šol. V zadnjem času potekajo določene dejavnosti v zvezi s parkiranjem in linijskim servisiranjem zrakoplovov,« so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.Država je imela od januarja do septembra z letališčem v Mariboru 1,1 milijona evrov stroškov, prihodkov pa je bilo le za dobrih 257.000 evrov.