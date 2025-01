Cepljena dekleta skoraj za pol manj zbolevajo za predrakavimi spremembami

Rak materničnega vratu je četrti najpogostejši rak pri ženskah po svetu. S skoraj 60.000 novimi primeri v Evropi na leto in več kot 25.000 smrtmi ostaja ta bolezen po oceni Onkološkega inštituta pomemben javnozdravstveni izziv. Pri nas za njim vsako leto zboli okrog sto žensk, zaradi predrakavih sprememb se jih zdravi 1.500.

V tem tednu, ki velja za 19. evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu, na Onkološkem inštitutu (OI) poudarjajo pomen preventivnega programa Zora, organiziranega populacijskega presejanja za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu, ki ga v Sloveniji uspešno izvajamo od leta 2003 i zahvaljujoč kateremu se je zbolevnost za rakom materničnega vratu zmanjšala za več kot polovico. Slovenija se lahko pohvali, da že dosega dva od treh ciljev Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za odpravo tega raka: to je več kot 70-odstotno pregledanost in učinkovito zdravljenje predrakavih sprememb pri več kot 90 odstotkih slovenskih žensk.

Tako kot številne druge evropske države pa še vedno ne dosegamo tretjega cilja, to je več kot 90-odstotne precepljenosti proti HPV. Skoraj vse primere raka materničnega vratu je, kot poudarja stroka, mogoče preprečiti s cepljenjem proti humanim papiloma virosum – HPV. Raki materničnega vratu so domala vsi posledica okužbe s HPV. Slovenijo tudi v svetovnem merilu prepoznavajo kot eno od držav, ki je na najboljši poti, da zaradi dobrih rezultatov programa Zora med prvimi v Evropi odpravi raka materničnega vratu.

Doc. dr. Urška Ivanuš. FOTO: Miha Fras

»Redni ginekološki pregledi in odvzemi brisov materničnega vratu so potrebni tudi pri cepljenih ženskah. Cepivo proti HPV namreč ščiti pred najpomembnejšimi, ne pa pred vsemi genotipi, ki lahko povzročijo raka materničnega vratu. Cepljena dekleta, ki se redno udeležujejo programa Zora, so najbolj zaščitena pred tem rakom, verjetnost, da bodo kadarkoli zbolela, je izjemno majhna.«

Kraševke, Gorenjke, Primorke in Notranjke najmanj odzivne

V obdobju 2020–2023 so v državnem programu Zora zabeležili največjo pregledanost od vzpostavitve programa – kar 74,5 -odstotno, ki pa je v obdobju 2021–2024 upadla na 72,5 odstotka. Zmanjšanje, navajajo na OI, je posledica kopičenja večjega števila pregledov v času po odpravi ukrepov zaradi pandemije covida-19. »Opazno povečanje je bilo torej predvsem posledica razporejanja pregledov in časovnega obdobja, ki ga uporabljamo za izračun pregledanosti, zato je bilo zmanjšanje pregledanosti v obdobju 2021–2024, ko ni bilo več vpliva ustavitve preventivnih pregledov zaradi pandemije covida, pričakovano,« še pojasnjujejo kazalce pregledanosti v Zori na OI. Sicer pa je bila pregledanost v obdobju med 2021 in 2024 največja v goriški (81,4 %), koroški (75,7 %), zasavski (75,2 %) in savinjski (75,0 %) statistični regiji. Najmanj se na vabila v Zoro odzivajo ženske v obalno-kraški (68,1 %), gorenjski (69,8 %), primorsko-notranjski in pomurski (69,9 %) statistični regiji.

Pregledanost dosega ali presega ciljno vrednost v 160 od 212 občin, premajhna pa je v 52 občinah. Največja je v Tolminu (84,9 %), najmanjša pa v Hodošu (57,4 %).

V Sloveniji cepljenje proti HPV že daje rezultate

Za preprečevanju raka materničnega vratu je pomembno cepljenje proti HPV, ki ga v Sloveniji izvajamo že petnajst let. Nedavna raziskava programa Zora, objavljena v ugledni reviji The Lancet Regional Health – Europe, je pokazala, da generacije deklet, ki so po programu cepljene v 6. razredu osnovne šole, v primerjavi z generacijami, ki te možnosti niso imele, skoraj za polovico manj zbolevajo za predrakavimi spremembami visoke stopnje.

Raki materničnega vratu so domala vsi posledica okužbe s HPV. FOTO: Shutterstock

Žal je trenutna precepljenost v Sloveniji še zmeraj okrog 50-odstotna. Raziskava potrjuje učinkovitost programa cepljenja, pravijo naši onkologi in pozivajo k še večjemu prizadevanju za povečanje precepljenosti deklic in dečkov proti HPV. Podobno kot SZO si je tudi Evropska unija v okviru načrta za boj proti raku zadala cilj, da do leta 2030 doseže 90-odstotno precepljenost.