Za Ljuba Jasniča so njegovi poslanci izdajalci

Predsednik Desusa Ljubo Jasnič je v današnji izjavi za javnost problematiziral glasovanje poslanske skupine stranke, ki je sinoči v državnem zboru »spet in znova eklatantno kršila sklepe iz zadnje seje sveta stranke, ki je sklenil, da stranka zaradi škodljivih ravnanj ne podpira več trenutne vlade niti njenih ukrepov, še najmanj zakonodajnih«.

Jasniču so pritisk znova dvignili poslanci stranke, ki so včeraj odločno glasovali za prav vse sklepe in predloge vlade, vključno z najbolj spornimi, med katerimi izpostavlja novelo zakona o nalogah policije, ki Nacionalni preiskovalni urad (NPU) podreja vodstvu policije in s tem po njegovem omogoča nadaljnjo instrumentalizacijo in politizacijo policije.

Opozicija je včeraj vložila interpelacijo proti ministru Hojsu zaradi političnega podrejanja policije, za Jasniča pa je nedopustno, da poslanci stranke legitimirajo akcije Hojsovega ministrstva, »ki bo razsuvala delovanje NPU«, stranka Desus pa zaradi njih legitimizira škodljive poteze. »To je v izrazitem nasprotju z interesi in vrednotami stranke Desus in predstavlja grobo kršitev sklepov najvišjega organa, sveta stranke,« opozarja šef upokojenske stranke.

Jasnič je šel še dlje in nesprejemljivo glasovanje poslancev označil za »neposredno izdajo stranke Desus, zlasti pa njenih volivcev in podpornikov«, poleg tega gre za izdajo slovenskih državnih interesov, posebej v evropskih okvirih. Jasnič ugiba, da je takšno glasovanje poslancev, ki se bodo po naslednjih volitvah upokojili »v skladu z njihovimi osebnimi interesi«, vsekakor pa v neposrednem nasprotju z interesi stranke Desus, ki naj bi jo zastopali.

Na koncu Jasnič poslancem vseeno podeli novo priložnost, da popravijo svoja ravnanja, ki so škodljiva za stranko, in pozove poslance, da s tem samovoljnim početjem nemudoma prenehajo in spoštujejo sprejete sklepe in zaveze stranke, sicer bodo proti njim »prisiljeni sprejeti najbolj rigorozne ukrepe«.