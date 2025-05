Za nekatere zasebne vrtce brez sprememb

V nadaljevanju preberite:

Predsednica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije Taja Steblovnik je dejala, da bi za njen vrtec, ki ima koncesijo, to pomenilo, da od leta 2035 ne bi več imeli sofinanciranja: »Protežirajo tuje programe, torej waldorfskega in montessori, niti dovolijo nam ne, da bi program razvili sami.« Dodala je, da je predsednik vlade Robert Golob tudi javno razlagal o pomenu metode montessori. Po podatkih Ajpesa je bil Golob med letoma 2011 in 2014 tudi lastnik Hiše otrok Sonček, Dnevno varstvo otrok, d. o. o., ki je, kot je Golob povedal v javno objavljenem intervjuju leta 2011, deloval po metodi montessori. Družba je bila sicer aprila leta 2016 izbrisana iz sodnega registra.