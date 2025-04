Sviz s podpisi za manj otrok v vrtčevskih skupinah

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je danes začel zbirati podpise za odpravo možnosti občin, da na oddelkih povečajo število otrok za dva. Ta možnost je bila uzakonjena pred več kot 20 leti kot začasni ukrep zaradi številnih rojstev. Danes je situacija drugačna, toda v predlagani noveli zakona o vrtcih fleksibilni normativ ni odpravljen.

V vrtcu je po veljavnih normativih lahko v oddelku prvega starostnega obdobja največ 12 otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa največ 22 otrok. Kot je ob začetku zbiranja podpisov spomnila predsednica Sviza Marjana Kolar, so fleksibilni normativ, po katerem sta dopuščena še dva otroka več v oddelku, vpeljali pred več kot dvajsetimi leti, ko bi zaradi številnih rojstev marsikateri otrok ostal pred vrati vrtca, če bi se normativa držali v celoti. »Ob uvedbi fleksibilnega normativa je bilo načrtovano, da bo to začasni ukrep. Izjema se je sprevrgla v pravilo. Praviloma so občine zahtevale od vrtcev večji vpis. Občine so načrtovale povečan obseg tudi ali zgolj iz finančnih razlogov. To posega v kakovost dela v vrtcih,« je povedala Marjana Kolar.

Dodala je, da so danes potrebe otrok precej drugačne kot pred desetletji, tudi struktura otrok je različna, veliko je tistih, katerih materni jezik ni slovenščina, tudi število otrok z odloženim šolanjem se ne zmanjšuje. Čeprav se zmanjšuje število rojstev, je v predlagani noveli zakona o vrtcih, ki naj bi bila obravnavana na junijski seji državnega zbora, ohranjen fleksibilni normativ, je opozorila Marjana Kolar. »Še več, določen je kot pravilo oziroma ima občina skoraj popolnoma prosto izbiro, njena možnost je omejena le izjemoma.«

Upajo na podporo staršev

Ne le v Svizu, ampak tudi številni strokovnjaki in vrtčevska združenja opozarjajo, da gre za ukrep, ki rešuje zlasti občine. Podobno je povedala Hermina Valenčič iz koprskega vrtca. »Zapiramo oddelke, v našem vrtcu letos tri, ostale pa dopolnjujemo do največjega možnega normativa plus dva otroka na zahtevo občine. Vendar vključujemo otroke priseljence, otroke s posebnimi potrebami, čustveno-vedenjskimi težavami … Vemo, da več otrok v oddelku pomeni več dražljajev, manj fizičnega prostora, manj pozornosti in časa, ki ga strokovni delavec nudi posameznemu otroku. Vsi strokovnjaki pravijo in raziskave kažejo, da je predšolsko obdobje izredno pomembno. V tem obdobju otrok dobi temelje za nadaljnji razvoj. Tudi težave, ki se kažejo v osnovni šoli, lahko omilimo v predšolskem obdobju. Ampak ob takem številu otrok v skupini to ni mogoče.« Dodala je, da pri otrocih ne smemo varčevati. »Odločevalci se morajo zavedati svoje odgovornosti. Zato odločno pravimo, da mora biti fleksibilni normativ opravljen.«

Marjana Kolar je poudarila, da je stroka pri tem vprašanju soglasna. »Ohranitev fleksibilnega normativa je strokovno neustrezna. Zato se je Sviz odločil za zbiranje podpisov.« Zbirali jih bodo do 16. maja. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je dejal, da bodo k pobudi povabili tudi starše, ki razumejo, da je to bistveno za kakovost predšolske vzgoje. Dodal je, da je prav ta novela zakona priložnost za državo in občine. »Da pokažejo tisto, kar govorijo. Če rečemo, da so slovenski vrtci dobri, jim zagotovimo, da bodo taki tudi ostali. Država in občine pa smo pripravljene nekaj za to nameniti. Če tega ne bo, bo to zelo pomembno sporočilo, kaj si pravzaprav mislimo o predšolski vzgoji. Da je strošek tisto, kar je bistveno pri vztrajanju pri fleksibilnem normativu in ne kakovost predšolskih programov, od katerih je odvisna prihodnost naših otrok.«