Sviz in občine na okopih pri številu otrok v oddelkih

Sviz do 16. maja zbira podpise za odpravo tako imenovanega fleksibilnega normativa v vrtcih, ki omogoča občinam, da v oddelkih povečajo število otrok za dva, in je v predlogu novele zakona o vrtcih kljub nasprotovanju stroke ohranjen. Kot so opozorili v Svizu, so zaradi zbiranja podpisov zaznali pritisk občin, ki ostro nasprotujejo odpravi fleksibilnega normativa, saj da bi to prineslo znatno zvišanje stroškov vrtcev in s tem višje plačilo staršev. V Svizu so zatrdili, da gre za strašenje.

Glavni tajnik sindikata vzgoje, izo­braževanja, znanosti in kulture (Sviz) Branimir Štrukelj je včeraj ponovno spomnil, da je bila možnost dodatnih dveh otrok v vrtčev­skih oddelkih omogočena pred več kot 20 leti kot začasni ukrep, ker je bilo zelo veliko rojstev. Danes teh težav ni več, otrok je precej manj, s tem pa možnost, da se končno vrnemo na že davno postavljen normativ, po katerem je v oddelku prvega starostnega obdobja lahko največ 12 otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa največ 22.

Stroka je jasna in je že večkrat v preteklih letih pozvala, da je treba fleksibilni normativ odpraviti. V predlogu novele zakona o vrtcih ta ni odpravljen, ampak piše, da bodo v podzakonskem predpisu določene izjeme, v katerih primerih dveh dodatnih otrok v oddelku ne sme biti. Štrukelj je bil kritičen do ministrstva za vzgojo in izobraževanje. »Na neki način je to še poglobilo napačno smer. V noveli zakona dobesedno predlaga, da fleksibilni normativ postane običajen in da ga zgolj izjeme ne bodo imele.« Dodal je, da s tem ministrstvo še tiste občine, ki zdaj niso uveljavljale fleksibilnega normativa, sili prav v tako ravnanje.

Slabša kakovost

Štrukelj je poudaril, da med zaposlenimi v vrtcih prevladuje prepričanje, da če se fleksibilni normativ uveljavi kot norma, kakovosti javnih vrtcev ne bo mogoče obdržati, saj je danes situacija drugačna kot pred desetletji, kompleksnost dela z otroki, katerih materni jezik ni slovenščina, otroki s posebnimi potrebami in dodatnimi zahtevami pa prevelika. Prav zato so začeli zbirati podpise za odpravo fleksibilnega normativa v noveli zakona. Podpise zbirajo med zaposlenimi in starši. Kot je povedal Štrukelj, jih bodo predložili poslanskim skupinam s prošnjo, da podprejo njihovo zahtevo po odpravi povečanega normativa.

Že v prvih dneh zbiranja podpisov so se pojavile težave, je opozoril Štrukelj. »V zadnjih dneh smo zaznali, da se vprašanje nagovarjanja staršev, naj se pridružijo tej pobudi, v nekaterih občinah in vrtcih problematizira, češ da naj bi presegli pristojnosti, ki jih imamo. Tu je treba zgolj prebrati nekaj členov ustave in ugotoviti, da je pravica do svobodnega izražanja misli in prepričanj neodtujljiva, prav tako je pravica do svobodnega delovanja sindikatov v naši državi opredeljena v 76. členu ustave.«

Občine za fleksibilni normativ

V Skupnosti občin Slovenije (SOS) so že dan po začetku zbiranja podpisov za odpravo fleksibilnega normativa zapisali, da Svizovemu predlogu odločno nasprotujejo. »S tem si želimo zaščititi pravico vseh otrok do mesta v vrtcu, optimalno organiziranost zavodov ter zagotoviti čim nižjo ceno storitve ob primerni kakovosti predšolske vzgoje. Fleksibilni normativ je življenjski ukrep, ki omogoča občinam, da se prilagodijo potrebam prebivalcev, kar razume tudi ministrstvo.« Dodali so, da bi bil tak ukrep neposreden in neupravičen poseg v avtonomijo občin kot ustanoviteljic javnih vrtcev in bi imel resne posledice za dostopnost in finančno vzdržnost predšolske vzgoje v številnih okoljih.

Kot so zapisali v SOS, se sprašujejo, ali se pobudniki odprave fleksibilnega normativa zavedajo odgovornosti. »Če bo njihova pobuda uresničena, bodo neposredne posledice nosile družine po vsej državi.« Dodali so, da bi ukinitev pomenila občuten dvig stroškov delovanja vrtcev, tudi za do 20 odstotkov, večje investicijske pritiske na občinske proračune ter zmanjšanje razpoložljivih mest v vrtcih. »Zaradi nesprejemljivih pritiskov, ki jih izvaja Sviz, je SOS pozvala občine, da jasno izrazijo nasprotovanje in na ministrstvo ter državni zbor naslovijo protest proti odpravi fleksibilnega normativa,« so zapisali v SOS.

Štrukelj je navedbe SOS opredelil kot manipulacije. »SOS pravi, da se bodo stroški za starše povečali za 20 odstotkov. Naj naštejejo tri občine, ki so leta 2003, ko je prišlo do fleksibilnega normativa, znižale plačilo staršev za 20 odstotkov. Očitno je, kako brez občutka je to strašenje. Ko se je število otrok povečalo, nobena občina ni znižala plačila staršev. Tu se vidi, koliko je občinam do otrok in njihovih družin.« Opozoril je še na dopis: »Občina Rače - Fram ga je poslala vrtcu pri osnovni šoli Ruše. V njem so jih obvestili, da bodo imeli prihodnje leto v vseh oddelkih zvišan normativ, hkrati bodo en oddelek zaprli. Edini argument, ki ga napišejo, je finančni. Kje je tu skrb za kakovost predšolske vzgoje?«

Občine je pozval, da skupaj z državo nekaj naredijo za izboljšanje predšolske vzgoje. »Državo pa pozivam, ali je to res smer, v katero si želi iti, če vladajoča struktura, koalicija opozarja, da so zanjo vzgoja in izobraževanje ter znanost med glavnimi prioritetami. Hic Rhodus, hic salta. Tukaj je problem, rešite ga.«