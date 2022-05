Za obzirnejšo obravnavo in zaščito

Zagotavljanje največje koristi otroka, varovanje njegove integritete in preprečevanje ponovnega doživljanja travme so med glavnimi nalogami Hiše za otroke, ki so jo danes slavnostno odprli v ljubljanskih Mostah.

»Vzpostavitev Hiše za otroke pomeni končanje večletnih prizadevanj tako stroke kot politike za izboljšanje načina obravnavanja otrok, ki se znajdejo v kazenskih ali predkazenskih postopkih kot priče ali žrtve kaznivih dejanj. Hiša za otroke bo delovala po modelu Barnahus, ki je vodilni evropski model za obravnavo otrok žrtev spolnih zlorab in pomeni usklajevanje kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito in pomoč otroku,« je pojasnila Simona Mikec, direktorica javnega zavoda, ki je od leta 2017 nastajal pod okriljem ministrstva za pravosodje, v sodelovanju s številnimi resorji, vrhovnim sodiščem, državnim tožilstvom, nevladnimi organizacijami ter ob podpori Sveta Evrope in Norveškega finančnega mehanizma.