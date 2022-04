Za odhod se ne bi odločil, če bi imel v Sloveniji možnosti za razvoj

V nadaljevanju preberite še:

Aleš Pražnikar, nevrolog in specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine, je med več kot petstotimi slovenskimi zdravniki, ki so v zadnjem desetletju odšli delat na tuje. Odločilen je bil klic predstojnika uglednega Inštituta za nevrološke vede pri Univerzitetni bolnišnici kraljice Elizabete v Glasgowu. Sogovorniku je v Združenem kraljestvu v kratkem uspelo vse: postal je zdravnik z najvišjim statusom – konzultant, predstojnik oddelka in regije ter predavatelj na univerzi. V britanski zdravstveni sistem je vpeljal svoj program za nevrorehabilitacijo. Zakaj tako?