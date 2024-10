Za škodo po poplavah še 14 milijonov evrov pomoči podjetjem

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je izdalo šesti sveženj odločb za izplačila pomoči za škodo v gospodarstvu oškodovancem v lanskih avgustovskih poplavah. Izdanih je bilo 153 odločb v skupni vrednosti 13,85 milijona evrov. Za lansko ujmo bo podjetjem tako izplačanih skupno 125,9 milijona evrov, so sporočili z ministrstva.

V tokratnem svežnju je 143 podjetij prejelo odločbe za pomoč za škodo v gospodarstvu v skupni vrednosti 13,84 milijona evrov, deset pa odločbe za vračilo sredstev v skupni vrednosti okoli 14.500 evrov.

Gospodarsko ministrstvo bo tako za lanskoletne avgustovske poplave, vključno z izplačili na osnovi novega svežnja odločb, podjetjem izplačalo skupno 125,9 milijona evrov, kar vključuje tako deset odstotkov predplačila kot povračila razlike do celotne priznane pomoči.

Ministrstvo je prejelo dokazila o škodi od 1040 oškodovancev. Od tega je 958 oškodovancev prejelo desetodstotno predplačilo v višini 35,42 milijona evrov lani jeseni. Ministrstvo zdaj izplačuje povračila oziroma razliko pomoči med izplačanim predplačilom in povračilom škode do 45 odstotkov za nezavarovano škodo in do 60 odstotkov za zavarovano škodo, in sicer na podlagi ustreznih dokazil. Celotna sredstva priznane pomoči je doslej prejelo 647 upravičencev, od tega 611 za povračilo in 36 za vračilo.

Vloge za povračilo in cenilna poročila so oškodovanci oddajali od februarja do maja. Kot so ob tem opozorili na ministrstvu, je še veliko vlog nepopolnih. Zato upravičence, ki so prejeli poziv k dopolnitvi vloge, prosijo za hitro in natančno dopolnitev vlog. S tem bodo omogočili hitrejše izplačilo povračila.